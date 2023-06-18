Форум «Новый вектор» бесплатно покажет около 50 документальных фильмов в Калининградской области

Фонд поддержки регионального кинематографа, анонсировавший проведение форума «Новый вектор» в Калининградской области 28 июня – 1 июля 2023 г., проведёт бесплатные показы своих кинолент, а также кинолент, снятых в ряде субъектов РФ и стран ближнего зарубежья. Показы пройдут в Светлогорске, в театре эстрады «Янтарь Холл» (ул. Ленина, 11).

В рамках программы «Фильмы Фонда поддержки регионального кинематографа» зрителям будут представлены 29 документальных короткометражных фильма и пять альманахов, получивших поддержку ФПРК по итогам конкурса «Россия – взгляд в будущее» в 2022 г. Все они отражают жизнь современной России – её природные красоты, многообразие культур, неординарные характеры героев и причудливые переплетения их судеб.

Это альманахи «Дом в моей голове» – про семью лидера легендарной рок-группы «Чайф» Владимира Шахрина; «Сделаны в Сибири», «Вдохновители» и «Действуй» – про креативных жителей ряда российских регионов; «Ключ к успеху» – история про молодых оперных артистов, прокладывающих себе путь на музыкальный олимп; а также короткометражные фильмы о медицинских работниках, благотворителях, людях рабочих профессий, хранителях культуры народов России и пр. С одной стороны, это истории обычных граждан, живущих рядом с нами, с другой, – занимательных своим нестандартным взглядом на жизнь и отношением к собственному делу. Подробнее с описанием фильмов можно ознакомиться на сайте ФПРК.

В рамках программы «Новое региональное кино» зрители увидят наиболее яркие картины российских кинематографистов, снятых в различных уголках нашей страны. В их числе: «Не хороните меня без Ивана» Любови Борисовой, «Испытание аулом» Ислама Сатырова, «Микулай» Ильшата Рахимбая, «Дух Байкала» Михаила Расходникова, «823-й километр» Амира Галиаскарова и Ирека Хафизова, «Помилование» Айнура Аскарова, «Молодость» Дмитрия Давыдова, «Тропа» Михаила Кулунакова, «Чекаго» Николая Рыбникова, «Серебряный край» Дениса Череухо, «Дом без дверей» Тео Гаглойты, Momentum Павла Москвина, «Северные Амуры» Руслана Тавабилова, «Хайбулла» Рустема Шайхутдинова, «Визионер» Всеволода Булавкина.

Расписание и регистрация на показы – на сайте кинофорума. Обращаем ваше внимание, что в программу будут внесены изменения и дополнения.

Напомним, что продолжается регистрация на форум регионального кинематографа «Новый вектор», призванного стать одним из ключевых событий киноотрасли. Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Калининградской области. На площадке форума соберутся 200 представителей кинематографа и органов государственной власти как из федерального центра, так и субъектов РФ, а также деятелей культуры, искусства, медиа-и других креативных индустрий.

Ключевым событием станет Конференция региональных кинокомиссий, которая пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Ее участники изучат практики лучших отечественных кинематографий, а также обсудят проблемы и возможности развития киноотрасли в каждом представленном регионе.

Подробнее о мероприятиях Конференции – в расписании.

На данный момент заявки на участие в Конференции получены от кинокомиссий и киностудий более 40 регионов РФ, а также представителей стран ближнего зарубежья, Европы и Ближнего Востока.

Помимо этого организаторы форума подготовили насыщенную образовательную программу, а также локейшн-тур по Калининградской области.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.