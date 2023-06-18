В России сняли свой Breaking Bad. Сериал «Убить Риту» об учительнице химии выйдет на PREMIER осенью

Онлайн-кинотеатр PREMIER анонсировал выход нового остросюжетного криминального сериала «Убить Риту» режиссера Марии Агранович. Премьера проекта состоится уже этой осенью. Впервые сериал «Убить Риту» будет показан кинокритикам, журналистам и деятелям киноиндустрии в рамках фестиваля «Пилот», который пройдет в Иваново с 22 по 25 июня.

Главная героиня сериала – молодая и талантливая ученая-химик, которая оказывается втянутой в криминальную авантюру и вынуждена скрываться от бандитов и спецслужб.

По сюжету, учительница химии Рита, после скандального увольнения из-за связи с учеником, остается без средств на жизнь. Но благодаря своим навыкам ей удается заработать лёгкие деньги уборкой коттеджа – Рита из подручных средств готовит «химический коктейль», способный смыть следы шумной вечеринки. Правда оказывается, что в коттедже была не только вечеринка: там произошло убийство. Теперь Рита попадает в эпицентр криминальных разборок местных бандитов. Однако она сама не так проста - все это время Рита жила по чужому паспорту. Несколько лет назад ей уже пришлось бежать из родного Петербурга в приморский городок, чтобы спасти свою жизнь. Ведь Рита - единственный живой носитель формулы, которая очень нужна ее преследователям.

В истории о химике Рите в постоянных бегах зрители увидят и запутанный криминальный сюжет, и динамичные экшн-сцены боевика. Санкт-Петербург, в котором снимался проект, выглядит в сериале совершенно иным, непривычным для зрителя: вместо традиционной пасмурности и мрачности – ирреальный, шумный, местами напоминающий Азию Питер.

Режиссер сериала Мария Агранович ранее работала с известными проектами «The Телки» и «Люби их всех». Продюсеры сериалы - Нелли Яралова, Мария Шухнина, Юлия Разумовская и Иван Голомовзюк. Авторы сценария - Евгения Богомякова, Елена Топильская, Дмитрий Филиппов при участии Виктории Островской. Производством сериала занималась компания 1-2-3 Production. В ролях: Евгения Борзых, Артем Быстров, Анна Слю, Алексей Агранович, Александр Мизев, Артем Ткаченко, Артур Бесчастный и другие.

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