«Френдзона» – продолжение молодежной драмы

К чему приводят психологические эксперименты с друзьями и любимыми? Кирилл поставил неудачный эксперимент по превращению дружбы в любовь, пережил френдзону и отчисление из университета. Чтобы попробовать построить здоровые отношения главному герою придется разобраться в себе и своем прошлом. Проект создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Спустя год после событий первого сезона Кирилл (Алексей Славкин), с позором отчисленный с психфака, оказывается в тупике: работа барменом не приносит удовольствия, друзья отдаляются, а любимая девушка Марина бежит от него в день, когда он собирался сделать ей предложение. Чтобы вернуть ее, Кирилл решает разобраться, почему одни люди уходят от других. Ради этого он едет к маме, когда-то также бросившей его.

К своим ролям вернулись Влада Ерофеева, Константин Мирошников, Екатерина Круглова и Тарас Шевченко. Во втором сезоне к ним присоединились Сергей Новосад («Трудные подростки»), Наталия Вдовина («Контейнер»), Ксения Гусева («Кафе “Куба”») и Вадим Медведев («Отель Элеон»).

Исполнитель главной роли Алексей Славкин рассказывает, что одной из главных тем в новом сезоне станут отношения его героя с матерью:

«Появление Наталии Вдовиной, которая сыграла маму моего героя, задало очень высокую планку. Ей нужно было соответствовать, чтобы не потеряться на фоне такого большого профессионала. Наталия еще и очень хороший товарищ и чуткий партнер. Она сразу же почувствовала материал, много предлагала. Самое большое впечатление на меня произвели съемки на заброшенном корабле “Рио”, который сел на мель в районе Геленджика и который мы еле успели застать — как раз во время съемок его начали разбирать, так что мы зацепили исторический момент. Там мы снимали кульминационные сцены второго сезона, мне очень понравилось, что мы с Наталией работали в пространстве, которое резонирует в тебе и помогает по-особому прочувствовать глубину сцены. Мне кажется, нам удалось выстроить тонкую линию взаимоотношений матери и сына».

Влада Ерофеева, которая сыграла Марину, девушку главного героя, рассказывает, что в новом сезоне все герои начнут взрослеть:

«Поначалу мои впечатления от нового сезона были сложными, потому что персонаж Марины стал очень похож на меня. Совпадения были и в первом сезоне, но тут появилось ощущение, что я уже не очень различаю, где я, где мой персонаж, и кто кого вдохновляет. В начале нового сезона я не поняла ее поведения — как, наверное, будет и у зрителей. Чего же ей не хватает, все нормально же было? Но потом я почувствовала, что для меня Марина — это безусловная любовь. Тонкая, чувствующая и ранимая. Она как раз тот персонаж, который вырастает и начинает понимать, что ей нужно».

Первый сезон «Френдзоны» стал победителем премии Realist Web Fest 2022, вошел в шорт-листы Digital Reporter и Национальной премии интернет-контента, а также был номинирован как лучший веб-сериал на IV Национальной премии в области веб-индустрии.

Фото — онлайн-кинотеатр START