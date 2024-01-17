Скетчком «На работу!» производства кинокомпании 1-2-3 Production – оригинальный проект, полностью построенного на визуальном юморе. Автор идеи скетчкома – актриса и комик Анастасия Резник («Капельник», «Непослушная»), режиссер – Илья Аксенов (первый сезон «Мира! Дружбы! Жвачки!», «Капельник», «Родные»). Анастасия и Илья в сериале, как и в реальной жизни, – супруги. По сюжету они хватаются за любую работу в попытках выжить в большом городе и накопить денег на дом мечты. В эпизодах – Дмитрий Журавлев («Патриот», «Иванько»), резидент Comedy Club Алексей Шальнов и др.

Авторы сериала называют свой проект «единственным на российском телевидении скетч-шоу без слов, полностью построенным на визуальном юморе; наследником Леонида Гайдая, Чарли Чаплина, «Мистера Бина» и «Маски-Шоу»». В центре сюжета – семейная пара: уверенный в себе лох и неуверенная в себе красавица. Они живут в крохотной квартирке, но зато в большом городе – Москве, где найти работу так же просто, как и потерять.

Зрители увидят, как семейная пара проводит утро, собирается на работу и трудится на фудкортах и в барах, в мегамоллах и дарксторах, цветочных и массажных салонах и т.д. Ежедневно они попадают в массу забавных ситуаций, которые могут произойти только между персоналом и вечно недовольными клиентами. Резник и Аксенов показывают в своем сериале узнаваемые типажи и знакомые всем работы, ту действительность, которая нас окружает, и делают это через призму юмора, понятного зрителю абсолютно любого возраста.

«Изначально наш проект вырос из соцсетей и стал полноценным скетчкомом, когда сформировалась идея обычной молодой семьи, живущей в ипотеку. Мы снимали его без слов, чтобы скетчи были универсальны и понятны всем зрителям, а не только русскоязычной аудитории. Я фанат Леонида Гайдая, Чарли Чаплина, Бастера Китона; мне нравится жанр эксцентричных комедий с юмором, построенных на действиях, он доступен всем: от маленьких детей до бабушек. Мне кажется, сериал стоит посмотреть, чтобы узнать себя, своих коллег, зарядиться на рабочий ритм. Работа – это очень трудно, она забирает много сил и энергии, для многих людей работа – это обязаловка, способ выжить. Нам хотелось, чтобы такая сложная вещь, как выживание на работе, хотя бы в нашем сериале выглядела весело, забавно и легко», – говорит Илья Аксенов.

В авторской группе проекта - Анастасия Резник, Илья Аксенов, Роман Иванов, Никита Панков, Оля Малышева, Роман Кискин, Владислав Копытов-Шамрай. Продюсеры - Иван Голомовзюк, Елена Торчинская. Генеральные продюсеры - Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян, Сергей Косинский.