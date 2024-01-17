Представлен постер к мультипликационному фильму «Звериный рейс»

Вини и Том – два невероятно веселых мышонка-музыканта, которые обожают выступать на публике. Однажды они оказываются в доме Ноя накануне всемирного потопа и узнают о ковчеге, места в котором строго ограничены. Братьям предстоит придумать хитрый план, чтобы отправиться в невероятное путешествие полное приключений вместе и … не утонуть. Правда, пробраться на ковчег это лишь полдела. Смогут ли они ужиться с новыми соседями и не стать обедом для хищников?

Мультфильм «Звериный рейс» – невероятно добрая, смешная и музыкальная история для всей семьи, которая не оставит равнодушным ни взрослых, ни детей. В основу сюжета легла одна из старейших легенд всех времен. При этом в анимации множество очаровательных персонажей, которые то и дело, постоянно что-то придумывают, попадают в невероятно комические ситуации и исполняют множество музыкальных номеров, вдохновленных бразильским поэтом Винисиусом ди Морайсом.

Дистрибьютор фильма – кинопрокатная компания «Наше кино». Интересно, что в российской версии, роль Ноя в мультфильме озвучил популярный телеведущий Леонид Якубович. Ниже мы публикуем кадры из анимационного фильма.