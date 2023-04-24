«Волшебная флейта» – фильм, музыкально-фэнтезийная сказка для детей и взрослых, выходит в прокат

27 апреля, в российский прокат выходит продюсерский проект Роланда Эммериха об удивительном магическом мире, где фантазии и воображению нет границ – «Волшебная флейта». В главных ролях Джек Вульф («Ведьмак»), Иван Реон («Игра престолов»), Ф.Мюррэй Абрахам («Белый лотос», «Родина»), Нив Маккормак («Ведьмак»), Амир Уилсон («Темные начала») и другие. Прокатчик фильма – кинокомпания «Наше кино».

Семнадцатилетний Тим мечтает поступить в престижную музыкальную школу, надеясь стать певцом. Кажется, мечта сбылась, когда тот получает письмо о зачислении. Однако не все так просто. Привилегированная школа полна недоброжелателей, что плетут интриги. Однажды, гуляя по особняку, Тим находит загадочные двери и попадает в волшебный новый мир, где фантазия не имеет границ. И вот Тим уже оказывается втянут в водоворот событий. Днем, в своей обычной реальности, он готовится к предстоящему концерту, а ночью возвращается в волшебную вселенную, где рискует своей жизнью, чтобы освободить прекрасную принцессу Памину…

Главную роль в фильме исполнил актер Джек Вульф, известный по сериалам «Ведьмак» и «Тень и кость»: «”Волшебная флейта” – это история взросления, в первую очередь. Это фильм о парне, которому приходится очень трудно. Он – одаренный музыкант, и он поступает в музыкальную школу по семейным обстоятельствам позже, чем остальные. Ему предстоит многое узнать о себе, о первой любви, понять, что значит быть артистом, сколько сложностей лежит на этом пути. И он находит себя в этом невероятном, волшебном, фантастическом путешествии».

Джек Вульф о своем герое: «Думаю, у Тима множество черт, которых нет у принца Тамино. Он очень вежливый, скромный и вряд ли когда-либо чувствовал себя героем или крутым парнем. Когда мы с ним встречаемся, он уже несколько месяцев пытается выпутаться из сложной жизненной ситуации и не очень понимает, зачем поступил в эту школу, что ему вообще нужно. Тем не менее, он готов на авантюру и отправляется в путешествие, чтобы понять свое предназначение. При этом его альтер-эго – принц Тамино – настоящий герой, готовый всех спасти».

Роль Папагено, друга главного героя, исполнил актер Иван Реон: «В этом фильме я играю Папагено, он птицелов Королевы Ночи. И, можно сказать, он друг поневоле для Тима, помогает ему в испытаниях. Он очень хороший парень, хотя начала с неохотой соглашается помочь, но потом втягивается. Он, конечно, немного глуповат и делает все только хуже, тем не менее, искренне. Мне понравилось быть таким откровенным, хоть и не самым умным парнем».

Продюсер Роланд Эммерих о работе над фильмом: «”Волшебная флейта” – это история, полная приключений и фантастических персонажей, которые составляют идеальную основу для фильма на все времена. Музыка, вдохновившая нас на работу над этим фильмом, вдохновляет и людей во всем мире, независимо от возраста и происхождения. Кроме того, меня особенно порадовало то, что нам удалось привлечь Ф. Мюррея Абрахама, сыгравшего Сальери в фильме “Амадей” Милоша Формана, на роль директора моцартовской школы-интерната. Это наша “пасхалочка”».

«Мне повезло работать с Джеком, он потрясающий парень и замечательный друг. Мы дружим практически всю жизнь и когда работаем вместе, находимся в одном кадре, напросто забываем про камеры вокруг. Это очень здорово иметь такого замечательного партнера, который при этом еще и твой лучший друг, – рассказывает актриса Нив Маккормак о партнерах по фильму. – У Мюррея Абрахама огромный опыт, он потрясающий актер – настоящая легенда. Еще в самом начале съемок мы волновались при встрече с ним, не знали что и сказать. Так что он взял инициативу в свои руки и оказался безумно веселым – рассказывал постоянно анекдоты, расслаблял всех. Я безмерно рада, что он стал частью проекта».

Съемки фильма проходили в нескольких странах, включая родину композитора Вольфганга Амадея Моцарта – город Зальцбург. Кроме того, съемки проходили в Испании на острове Тенерифе, в Марокко, а также на студии в Мюнхене.

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