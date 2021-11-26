Гала-концерт звезд мирового исполнительского искусства «Новый век», посвященный 100-летию ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, прошел в «Зарядье»

Гала-концерт звезд мирового исполнительского искусства «Новый век», завершающий музыкальный марафон, посвященный 100-летию ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, прошел в концертном зале «Зарядье».

Среди участников вечера были выдающиеся музыканты, знаменитые выпускники, педагоги и друзья Ипполитовки: Ю. Симонов, Е. Мечетина, Б. Андрианов, Н. Крыгина, И. Матвиенко, В. Ворона, Б. Фрумкин, Ю. Медяник, М. Гужов, Ю. Мазурова, Ю. и А. Компанейцы, а также Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова, Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л.Г. Зыкиной, Московский молодежный симфонический и камерный оркестры, Сводный хор и Народный хор Института.

В программе концерта, начавшейся с гимна студенчества всего мира Gaudeamus igitur, исполненного силами Сводного хора ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова и Московского молодежного симфонического оркестра, были представлены едва ли не все жанры музыкального искусства – от народной песни до джаза. Прозвучали несколько сочинений основателя учебного заведения М. Ипполитова-Иванова и состоялась мировая премьера нового сочинения Ефрема Подгайца «Пассакалия и жига» для скрипки, гобоя д`амур и камерного оркестра, посвященного автором Валерию Вороне, исполняющему обязанности ректора Ипполитовки на протяжении многих лет.

В рамках юбилейного вечера прошла V церемония вручения Международной премии в области музыкальной педагогики имени М.М. Ипполитова-Иванова. Ее обладателями стали народный артист СССР Виктор Третьяков; народный артист РСФСР, выпускник Ипполитовского училища Михаил Воскресенский; заслуженный артист России Сергей Кравченко.

Мантиями почетных профессоров Института были награждены и.о.ректора Московской консерватории, доктор искусствоведения Александр Соколов; народный артист РФ, художественный руководитель и главный дирижер хоровой капеллы имени А.А.Юрлова Геннадий Дмитряк; доктор искусствоведения Елена Долинская.

Общественные награды фонда «Русское исполнительское искусство» — медали «За вклад в развитие музыкального искусства» — получили известные деятели российской культуры. Среди них композитор Максим Дунаевский, директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов, дирижер Константин Орбелян, певица Надежда Крыгина, виолончелист Борис Андрианов и другие.

С видеоприветствиями к гостям и участникам гала-концерта обратились министр культуры РФ Ольга Любимова, прославленные музыканты Максим Вегеров, Юрий Башмет, Виктор Третьяков, Левон Оганезов. Было зачитано приветствие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Вели концерт Екатерина Мечетина и Юлиан Макаров.

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