Сергей Эфрон презентовал экспериментальный трек «Пройденный путь»

Сегодня на всех цифровых платформах состоялся релиз трека от исполнителя, автора песен Сергея Эфрон «Пройденный путь». Песня была написана в экспериментальном стиле для артиста. Композиция стала его девятым релизом за время возникновения сольного проекта.

«Часто вижу в социальных сетях рекламные посты от бизнес-коучей, которые обещают научить добиваться поставленных целей, быть успешным, богатым и лучшим из лучших. Все больше мне это напоминает зомбоящик, в котором у соседа трава всегда зеленее, а розы душистее. В результате, мы крайне редко бываем довольны и тем, кто мы есть, и тем, что имеем здесь и сейчас. В погоне за навязанными идеалами счастья, и выполнением поставленных целей, мы часто загоняем себя в стресс и не чувствуем удовлетворения даже тогда, когда цель вроде бы и достигнута. Моя новая песня о том, что жизнь прекрасна в настоящем времени, и не в целях в виде конкретных точек на карте, а в отрезках пути к этим целям.» — Рассказывает Сергей Эфрон о смысле песни «Пройденный путь»

Сергей Эфрон – городской лирик, пишущий музыку для души и глубоким смыслом. Его песни – своего рода музыкальная драма, повествующая слушателю об опыте отношений, поиске себя и смысле существования. Ранее мы рассказывали о презентации трека Сергея «На нервах».

Скачать и послушать композицию можно на всех цифровых сервисах.

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