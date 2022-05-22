«Пятница 13-е» звучит зловеще? Вовсе нет! Именно в этот день на выставке «Найти Бэнкси» на ВДНХ состоялось музыкальное событие в мире стрит-арт искусства – «Голос Бэнкси».

Бэнкси – гениальный андерграундный художник и фронтмент стрит-арта, личность которого до сих пор никому неизвестна. На выставке по мотивам его творчества представлены более 150 работ, аутентичные копии картин и самых ярких скульптур художника, реалистично воспроизведенные стены с граффити. А в пятницу на выставке можно было не только насладиться творчеством Бэнкси, но и услышать его голос!

Музыкальную часть программы открыл дерзкий рок-артист Stotsky, который посвятил одну из своих песен вдохновителю выставки – Бэнкси. Загадочная певица То-Ма, поп-рок группа «Дорогой дневник», очаровательная певица Лера Туманова, артист и музыкант Вячеслав Макаров и талантливый певец Better также доставили удовольствие посетителям выставки своей восхитительной музыкой.

DJ Гриша Супер, известный многим по самым громким вечеринкам столицы, зажег мероприятие улетными хитами, а ведущий вечера Даня Данилевский очаровал всех своей харизмой и невероятным обаянием.

Конечно, такое привлекательное событие не обошлось и без звездных гостей! «Голос Бэнкси» посетили актер и продюсер Стас Ярушин, Людмила и Игорь Бузовы, артист и шоумен Вячеслав Макаров, популярные блогеры TatarkaFM и Юля Годунова, музыкальный продюсер Alex Davia, финалистка шоу «Пацанки» Зарина Голубцова, известные TikTok-блогеры Kate Brush и Сёма, а также представитель тиктокерского дома XO Team, пластический хирург Паруйр Минасян, музыкант Amirchik, ведущая утреннего «Пришли-разбудили шоу» на радио «Русский Хит» Дарья Шаталина, участники Евровидения группа DoReDos и звездный стоматолог Луиза Автандилян.

Главным партнером мероприятия стало агентство PR Code Agency, основательницы которого – Анастасия Галкина и Анастасия Рассел – сумели создать магическую атмосферу, наполненную современным искусством и живой музыкой.

Потрясающее настроение, зажигательная музыка и творческая обстановка – вот, чем запомнился гостям выставки этот пятничный вечер!

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