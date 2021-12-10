Галерея Fragment представляет выставку Мартины Грлич «Гипермнезия»

Мартина Грлич – одна из ярчайших представительниц новой волны хорватского реализма.

Мартина Грлич. Contemplating innocence. Холст, масло, 60 х 50 см, 2021. Courtesy Martina Grlić and Fragment

В своих живописных работах, созданных на основе фотографий, снятых во времена социалистической Югославии, Грлич исследует феномен памяти и воспоминаний.

Используя фотоснимки из старых семейных альбомов, на которых запечатлены сцены из повседневной жизни, художница через личные истории размышляет об общественных изменениях и трансформациях, связанных в том числе со сменой идеологии.

В качестве названия московской выставки художницы был выбран термин «гипермнезия» – обозначающий вид нарушения памяти, ее патологическое усиление, аномальное обострение, которое может появляться, например, в удержании в памяти большого количества малосущественных деталей. Как правило, гипермнезия возникает вследствие аффекта, действия гипноза или наркоза.

Сочетая вымышленные элементы и образы из архивных фотографий, зафиксировавших некогда существовшую реальность, Мартина Грлич размышляет о ненадежности человеческой памяти, неуловимости и неодназнозначности воспоминаний и о хрупкости и быстротечности жизни.

Гиперболизированные повседневные предметы – праздничные атрибуты, детские игрушки, безделушки, рождественские украшения – лишенные своего привычного контекста, переносятся художницей из области реального в пространство символического и сюрреалистического. Ссылаясь на мир, которого больше не существует, художница создает воспоминания, выходящие за рамки простой автобиографии – ее ностальгические работы становятся отражением общественной позиции, набором фантазий и наивных суеверий.

Мартина Грлич (род. в 1982 году в Загребе) — хорватская художница, специализирующаяся на фигуративной живописи. В своей художественной практике Грлич исследует наследие политической, экономической и социальной системы социалистической эпохи путем деконструкции существующий изображений, гендерных аспектов и коллективных воспоминаний.

В 2009 году получила Грлич магистра по направлению живописи в Академии изящных искусств в Загребе. Ее работы экспонировались на многочисленных персональных и групповых выставках в Хорватии, Франции, Польше, Китае, Италии, Австрии, Германии. В 2017 году Мартина получила награду HPB на Biennial of Painting как лучший молодой художник, а в 2012 году она выиграла Erste Grand Prix. В 2014 году художница участвовала в резиденции Glo’art в Бельгии.

Выставка работает с 15 декабря 2021 года по 21 января 2022 года.

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