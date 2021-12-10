РОСИЗО открывает проект «Детские сказки»

РОСИЗО объявляет о начале своего сотрудничества с Российским институтом театрального искусства – ГИТИС. Творческая лаборатория ГИ – РО (ГИТИС – РОСИЗО) на базе двух российских институций объединит будущих сценографов, театральных режиссёров и продюсеров не на театральных подмостках, а в выставочных залах.

Ф.В. Лемкуль. Иллюстрация к сказке Б. Немцовой «Счастье Яромила». 1974

М.С. Майофис. Иллюстрация к книге Братьев Гримм «Сказки». Бабушка Вьюга. 1984

М.С. Майофис. Иллюстрация к книге Братьев Гримм «Сказки». Бабушка Вьюга. 1984

Т.А. Иваницкая. Иллюстрация к сборнику сказок Д.Н. Мамина-Сибиряка «Аленушкины сказки». 1981

Т.Г. Юфа. Иллюстрация к сказке Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». 1980

Т.Г. Юфа. Иллюстрация к сказке Г.Х. Андерсена «Талисман». 1980

Ф.В. Лемкуль. Иллюстрация к книге «Волшебный дудочки. Сказки народов Прибалтики». 1984

Ф.В. Лемкуль. Иллюстрация к книге П. Треверс «Мери Поппинс». Из серии «Английская литературная сказка». 1984

Ф.В. Лемкуль. Иллюстрация к сказке Б. Немцовой «Счастье Яромила». 1974

Ф.В. Лемкуль. Иллюстрация к сказке Б. Немцовой «Счастье Яромила». 1974

А.Г. Олин. Иллюстрация к книге Р.Е. Распе «Приключения Барона Мюнхгаузена». 1987

А.Г. Олин. Иллюстрация к книге Р.Е. Распе «Приключения Барона Мюнхгаузена». 1987

А.М. Елисеев. Шамаханская царица. Иллюстрация к «Сказке о золотом петушке» А.С. Пушкина. 1986

Б.А. Дехтерев. Иллюстрация к сказке С.Т. Аксакова «Аленький цветочек». 1983

Б.А. Дехтерев. Иллюстрация к сказке С.Т. Аксакова «Аленький цветочек». 1983

Б.А. Дехтерев. Иллюстрация к сказке С.Т. Аксакова «Аленький цветочек». 1983

В.А. Чижиков. Сядем и отдохнем. Разворот к сказке К.И. Чуковского «Доктор Айболит». 1975

В.А. Дувидов. Плаучщая медведица. Крокодил наше солнце проглотил. Иллюстрация к книге К.И. Чуковского «Сказки». 1981

В.В. Вагин. Иллюстрация к сказке «Пойди туда не знаю куда». Из сборника «Русские народные сказки». 1982

В.В. Вагин. Иллюстрация к сказке «Пойди туда не знаю куда». Из сборника «Русские народные сказки». 1982

В.В. Толли. Иллюстрация к сборнику «Заклинатели змей и другие эстонские сказки». 1979

В.В. Толли. Иллюстрация к сборнику «Заклинатели змей и другие эстонские сказки». 1979

Д.Ю. Умарбеков. Битва с драконом. Разворот к книге «Узбекские народные сказки». 1983

Д.Ю. Умарбеков. Битва с драконом. Разворот к книге «Узбекские народные сказки». 1983

М.П. Митрич-Хлебников. Иллюстрация к книга К.И. Чуковского «Сказки». Вторая половина 1970-х годов

А.А. Васин. Иллюстрация к сказке О. Уайлда «Ззамечательная ракета». 1968

В рамках сотрудничества студенты ГИТИСа предложат свои проекты для воплощения их в архитектурных и сценографических концепциях выставок РОСИЗО.

16 декабря первым совместным проектом РОСИЗО и ГИТИСа станут «Детские сказки» — выставка по мотивам иллюстраций к детским книгам в выставочном зале РОСИЗО в Петроверигском переулке, д. 4, стр. 1.

Для детской книги особенно важно оформление, ведь её содержание маленькие читатели воспринимают как зрительный образ, который остаётся в памяти на всю жизнь. Художники-иллюстраторы — настоящие проводники в мир детской литературы.

На выставке «Детские сказки» будут представлены иллюстрации к сказкам из фондов Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» 1970–1980-х годов. Вновь оживут перед нами давно полюбившиеся благородные герои в рисунках российских художников и в оформлении студентов факультета сценографии ГИТИСа.

«Сегодня всем очевидна драматургичность многих направлений в современном изобразительном искусстве, поэтому наше движение навстречу музею нам представляется таким же естественным. Таким образом, мы сознательно подталкиваем студентов к любым таким новым опытам — в перформансе, паблик-арте, других жанрах. Поэтому так важно для нас сотрудничество с РОСИЗО», — говорит ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Ольга Галактионова, генеральный директор РОСИЗО: «В основе стратегии РОСИЗО заложено межведомственное сотрудничество, и наша инициатива, направленная на развитие профессиональных связей в области образования в сфере культуры, надеюсь, является лучшим подтверждением этому».

Когда? С 16 декабря 2021 по 13 февраля 2022 года.

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