Галерея GLUBINA представляет экспериментальную выставку «Структура объединения помех»

26 июля в 18-00 в галерее GLUBINA открывается выставка «Структура объединения помех». Это экспериментальная работа резидентов галереи из разных городов, созданная в процессе соединения с пространством, где расположилась резиденция Ofelyart.

Место для исследования на севере Ленинградской области – это бывшая территория Финляндии, великолепная природа, сплетение двух культурных традиций наложили свой неповторимый, уникальный отпечаток на пространство резиденции Ofelyart.

Каждый участник проекта находил для себя в пространстве якорный артефакт, который использовал в своей работе. Для соединения c пространством и глубокого погружения участники проекта использовали медитацию, которую проводила одна из художниц галереи.

Часть участников выставки, находящихся в дальних регионах России от Сибири до Северных городов, которые не смогли приехать в резиденцию, действовали онлайн. Участники погружались в медитацию совместно со всеми резидентами, переживали свой чувственный опыт восприятия неизвестного пространства, совершали онлайн прогулки совместно c группой художников, которые проводили видео трансляцию, находили артефакты, которые в последствии им отправляли по почте для создания арт-объекта другие художники группы. Соединяя все созданные объекты в общей виртуальной сцене, появилась возможность сфокусировать внимание не на формах объектов, а на пространстве вокруг, на недосказанности, на дырах и незавершённости, которые выявляют помехи и соединяют их в одно целое произведение.

Выставка «Структура объединения помех» сначала была проведена в старом заброшенном финском коровнике, видео документация будет представлена в галерее GLUBINA, а также все объекты и пространство коровника оцифрованы и представлены на 3D-сцене, которая стала отдельным слоем проекта, живущим в цифровом формате, а его физическое воплощение теперь можно увидеть в галерее на различных медиумах: видео, скульптура, инсталляция, живопись и т.д.

У зрителя есть возможность прочувствовать подход каждого художника к созданию произведения, его методологию работы, а также побывать в пограничной реальности до момента объединения фантомных слоев: прошлого, виртуального и настоящего.

Симуляция воспоминаний места от тех кто там был и кого там не было.

Художники: Лилия Баканова, Павел Глазатов, Светлана Демина, Елизавета Кудрявцева, Ксения Кудасова, Вильгений Мельников, Юлия Назар, Наташа Подунова, Виктория Предыбайло, Kirill Rave, Катя Усольцева, Олеся Фрич, Лиана Фролова.

Выставка завершит работу 15 августа.

Где? Метро «ВДНХ», ул. Сергея Эйзенштейна, д. 2, подъезд 4.

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