Сказочное детское лето вместе с Музеем военной формы

С 15 мая 2022 года в Музее военной формы стартует цикл музыкально-драматических программ «Сказочное лето», созданных специально для детей Москвы или Подмосковья.

В сказочном зале Музыкальной гостиной усадьбы Васильчиковых оживут волшебные истории русских и зарубежных авторов. Юные зрители увидят, услышат и почувствуют захватывающий мир литературы – мудрый, волнующий и поучительный.

Первая программа цикла состоится 15 мая в 12:00. В её основу легли главы из сказки про Буратино – повести Алексея Толстого «Золотой ключик». Читать фрагменты будут артисты московских театров Екатерина Лисовая, Даниил Коробейников, Виктория Фатеева.

Важным музыкальным дополнением станут пьесы из «Детского альбома» П.И. Чайковского, «Карнавала животных» Ш.-К. Сен-Санса, «Норвежский танец» Э. Грига, а также произведения В.-А. Моцарта, М.И. Глинки и др. Они прозвучат в исполнении Ивана Шмарыгина (фортепиано).

Фрагменты из сказок в исполнении профессиональных актеров, дополненные классическими музыкальными произведениями позволят зрителям глубже и ярче понять смысл сказок и в ненавязчивой форме познакомиться с великими сочинениями классической музыки. Такой симбиоз поможет пробудить в детских душах интерес к чтению и театральному искусству.

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