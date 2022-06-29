Галерея «МУХА» открывает дебютную выставку молодой художницы Анны Вепс. [ SENSUS]

7 июля галерея и шоурум искусства «МУХА» открывает дебютную выставку молодой художницы Анны Вепс. [ SENSUS] (лат.), — буквально переводится как чувство, ощущение и восприятие.

Основная смысловая составляющая проекта — это объемный мыслительный труд последних 10 лет автора. Поиск себя, поиск своей идентичности, фиксация этапов этого жизненного поиска.

Анна считает главным предметом искусства саму жизнь. Опыт, которым человек обрастает на своем пути. И это не сами события, но результат их осмысления в каждый отдельный момент времени.

«Язык моего искусства — экстернализация внутренних переживаний и опыта, симбиоз того, что уже есть, поиск новых смыслов, соединение открытий и безоценочное наблюдение за миром вокруг. Без драмы и криков о помощи.»

К творчеству автора применим термин — интеллектуальное искусство, так как отправной точкой в создании каждой работы для нее является вопрос. Сложный вопрос себе и своему жизненному опыту. Вопрос, который заражает человека мыслью. Мыслью в первую очередь собственной, а не рассказанной кем-то другим.

Главные инструменты, которые использованы в создании — это буквы, цвет и сотворчество.

Экспозиция выставки состоит из двух главных серий — лаконичных и строгих холстов внушительного размера и бунтарских вандальных граффити на стекле.

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