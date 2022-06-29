Выставка современной скульптуры Алексея Каниса впервые будет представлена в Москве

1 июля 2022 года в Москве в Центре дизайна Artplay открывается выставка работ современного российского скульптора-монументалиста Алексея Каниса.

Впервые экспозиция произведений Алексея Каниса будет представлена в течение нескольких недель на площадке Галереи современного искусства Khankhalaev Gallery (при поддержке RedDot.Art). Ранее в столице увидеть избранные работы скульптора можно было только в рамках арт-ярмарок.

Алексей Канис родом из Санкт-Петербурга. Окончил факультет монументального искусства в художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица. Во время учебы создал собственное камнерезное направление и уникальный пластический язык в работе с камнем и другими материалами. В стремлении к упрощению форм и отсечению лишнего он наследует идеи Золотого века греческой скульптуры времен Фидия и Поликлета, а также знаменитого британского скульптора-абстракциониста Генри Мура.

Комментируя работы из мрамора и пластика, выбранные для выставки, скульптор рассказывает: «Все мои произведения так или иначе очеловечены, и эта человечность мифологизирована через образы животных, растений, ископаемых, что и составляют фундамент моего творчества, мою философию, где все подчинено идее антропоцентризма».

С 2007 года Алексей Канис – постоянный участник международных ярмарок, выставок и проектов. В мире существует десятки локаций, где установлены скульптуры его авторства: музеи, отели, городские учреждения, парки и набережные. В списке стран – Россия, Финляндия, Дания, Португалия, Китай, Южная Корея, Кипр, Италия, Боливия, Иран и др. Также художник сотрудничает с международными коллекционерами, его произведения ежегодно пополняют частные и музейные коллекции по всему миру.

Летом 2022 года гости Artplay смогут познакомиться с творчеством скульптора Алексея Каниса, а также приобрести оригиналы работ и сувенирные мини-копии, выпущенные лимитированным тиражом к открытию выставки.

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