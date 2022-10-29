Okko представляет детский кинодайджест

Онлайн-кинотеатр Okko представляет коллекцию новинок для детской аудитории. В подборку «Смотреть на каникулах» вошли мультипликационные премьеры, познавательные циклы и кино для детей, среди которых эксклюзивные мультсериалы «Команда МАТЧ», «Крутиксы» и новинки киностудии «Союзмультфильм»: «Умка», «Мартышкины», «Простоквашино», «Приключения Пети и волка», «Ну,погоди!».

Онлайн-кинотеатр рекомендует навёрстывать упущенное за первую учебную четверть с нового мультсериала «Мартышкины». Этот эксклюзив пополнил линейку детского контента в конце сентября. Семья Мартышкиных живет в центре высокоэкологичного мегаполиса, окруженная хитроумными гаджетами. Каждый день – новое приключение, в котором есть место детской фантазии и лёгкому хулиганству.

С октября в Okko эксклюзивно доступно 6 серий мультсериала «Команда МАТЧ», произведенного анимационной компанией «ЯРКО». В первом сезоне зрители увидят 26 эпизодов, в основе которых яркая спортивная комедия про команду зверей. Действие сериала разворачивается в мире животных, разделённых на спортивные команды. В этом мире считают, что животным нет смысла заниматься «не своим» видом спорта – всё равно не достигнуть хороших результатов. С этим давно никто не спорит, и только тренер Лев Борисович решается собрать команду «МАТЧ».

C 21 октября в Okko стартовала долгожданная новинка – мультсериал «Умка» от киностудии «Союзмультфильм».

Рассчитанный на дошкольную и младшую школьную аудитории, проект вдохновлен классическими лентами Владимира Попова и Владимира Пекаря «Умка» (1969 г.) и «Умка ищет друга» (1970). В центре сюжета нового мультсериала – друг Умки, мальчик Тайкэ, который вырос и стал настоящим шаманом. Сидя в своей яранге, он рассказывает детям увлекательные и интересные истории о времени, когда сам был маленьким, дружил с белым медвежонком и другими животными Арктики. В каждой серии друзьям предстоит пережить череду приключений, узнать много нового об окружающем мире и о культуре народов Крайнего Севера.

Еще одна новинка – мультсериал «Геройчики» от студии «Паровоз». Мальчик Рома очень любит играть, поэтому в его комнате много разных игрушек. Кого здесь только нет: загадочный пушистый инопланетянин Бублик, отважный петух Ко-Ко, благородная ящерица-самурай О-Раш, милая куколка Пинки, воинственный плюшевый заяц Генерал Де-Кроль и отважные супергерои Флай и Глория. Все эти игрушки обожают игры, веселье, соревнования и приключения. Когда Ромы нет в комнате, они живут собственной увлекательной игрушечной жизнью. Но если что-то случается с их любимым Ромой, Геройчики тут же бросают свои затеи и делают всё возможное, чтобы помочь ему справиться с неприятностями.

Провести время с интересом и пользой можно за просмотром занимательных лекций по физике от образовательной платформы Get a class. Здесь в доступной форме расскажут об основах инерции, устройстве теплового двигателя и законах энергии магнитного поля. Скучать не придётся: любопытные естествоиспытатели научатся создавать антициклон в чашке воды, найдут сходства между мухой и вертолётом и раскроют тайны солнечных зайчиков.

Учащиеся средних классов отдохнут от занятий за просмотром юмористического мультсериала «Приключения Пети и волка». Родители мальчика Пети улетели в отпуск, а его оставили в квартире вместе с дедушкой.

Мальчик стал ломать голову над тем, чем же себя занять. Проблему досуга за Петю решил говорящий волк, который вдруг вылез из шкафа. На самом деле Волк проделал более длинный путь, прибыв прямиком из старых любимых сказок, где обитают Кощей Бессмертный, Баба-яга, Змей Горыныч и другие всем известные волшебные герои. Сказки сказками, а иногда волшебным героям нужна помощь обычного земного мальчика.

Поводом для обсуждения всей семьей станут сериалы Kidsee, созданные детьми. Зрителей ждут короткие поучительные истории о взаимоотношениях с родителями, дружбе, муках выбора и вопросах взросления.

Старшеклассникам Okko рекомендует провести каникулы с пользой. Особенно, если они мечтают о будущем, связанном с креативными индустриями. Помогут в этом эксклюзивные мини-сериалы «Это база» по темам киберспорта, актёрского мастерства, режиссуры, рэпа, музыки, блогинга и психологии, которые представили Заур Cooman Шахмурзаев, Виктор Хориняк, Олег Трофим, Смоки Мо, Люся Чеботина, Даша Дошик и Ирена Понарошку.

Добавить эмоций во внешкольные будни поможет восьмисерийный молодёжный сериал «Лэйт Найт Скул» (16+). По сюжету в сети регулярно появляется новое скандальное ток-шоу Late Night School, созданное группой старшеклассников. В каждом выпуске подростки обсуждают только самые насущные проблемы: отношения с учителями и родителями, буллинг, гендерные стереотипы и многое другое. Количество просмотров растёт, темы становятся острее. Постепенно создатели «подсаживаются на иглу» хайпа и всё чаще переходят границы разумного.

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