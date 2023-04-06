Галерея «PENNLAB» представляет выставочный проект художника и фотографа Игоря Елукова «Книга Чудес», который будет проходить с 6 апреля по 12 июня 2023 года.

Игорь Елуков. Два полумесяца. 2018-2019. Пигментная печать

Игорь Елуков. Звезда. 2018. Пигментная печать

Игорь Елуков. Лошадь. 2020. Пигментная печать

Игорь Елуков. Прожиг. 2018-2019. Пигментная печать

Игорь Елуков. Радуга. 2021. Пигментная печать

Вдохновением для названия серии фотографий послужила «Аугсбургская книга чудес», немецкая иллюстрированная рукопись XVI века, в которой перечислены сверхъестественные явления, начиная с Ноева потопа. Средневековая рукопись стала идеальной метафорой для рассказа о стихиях, безразличных к нам и способных нас уничтожить и о необходимости искать гармонию с этими силами. «Книга Чудес» — проект большого масштаба. Фотографии, смешивающие документацию и вымысел, мистические, завораживающие — заставляют задуматься о их создании и, возможно, более глубоко — о происхождении и самом творении.

«Книга чудес» является продолжением документального проекта Елукова «Severe», рассказа о Русском Севере, составленного из минималистичных черно-белых фотографий. Однообразные равнины, покрывающие большую часть северной России, искажают ощущение перспективы и масштаба. Такой пейзаж слишком сложен для понимания человеческим глазом, не говоря уже о документировании на камеру. В «Книге чудес» автор еще больше сжимает ландшафт, разделяя его на несколько основных элементов — воду, огонь, ветер, снег и луну, — которые управляют жизнью за полярным кругом. Фотографии Игоря Елукова полны предчувствий, вызывают ощущение опасности и смерти, а также запечатлевают тишину, уединение и первозданную красоту Русского Севера.

Каждая работа — результат тщательной работы со светом, реквизитом, требует долгого поиска идеального места съёмки. «Мне интереснее рассматривать каждую фотографию как самостоятельный проект», — объясняет Елуков. Художник совмещает съемки реальных объектов и локаций, крупномасштабные макеты, интегрированные в естественную среду, пиротехнические эффекты, световые инсталляции и оптические иллюзии, и затем документирует результат с помощью фотокамеры. Созданные им фотографии могут показаться результатом компьютерного монтажа, однако все эти чудеса — реальны.

Игорь Елуков, художник, работающий с фотографией, кинорежиссер. Родился и вырос в деревне на реке Пеза, на севере Архангельской области. В настоящее время живет и работает в Санкт-Петербурге.

С 2016 г. Игорь переключил свое внимание на постановочную фотографию. Его метод близок к доцифровому кинематографу, в котором используются съемки реальных объектов и локаций, сложные пространственные мордели и объекты интегрированные в естественную среду, пиротехнические эффекты, световые инсталляции и оптические иллюзии. Работы художника находятся в частных и музейных коллекция.

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