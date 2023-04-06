В Галерее Давыдково представлена выставка московского художника и фотографа Георгия Петрова «АНАСТАСИС — Воскресение»

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6 апреля 2023 года в Галерее Давыдково Объединения «Выставочные залы Москвы» открылась выставка московского художника и фотографа Георгия Петрова. Выставка посвящена старинным городкам и местам России.  В работах использована авторская методика обработки фотографий.

«АНАСТАСИС» - в переводе с греческого Воскресение. Воскресение - центральное понятие в Христианстве. В Воскресении надежда на спасение  и на жизнь Вечную.Идея серии работ и выставки «АНАСТАСИС» родилась  10 лет назад. Все работы выполнены в сформировавшейся уже тогда  у художника, авторской технике.

Эта техника представляет собой фотографическую мульти экспозицию, распечатанную на акварельной бумаге и в последствии графически доработанную пастелью. Смысл подобной техники состоит в создании многомерного пространства путем наложения множества изображений  и использования синтеза различных материалов. Такой метод дает возможность физически прочувствовать новое свойство реальности - четвертое измерение. В картинах серии «АНАСТАСИС» часто совмещаются пространства, географически не пересекающиеся в жизни, и присутствуют архитектурные или природные объекты, в реальности, давно  не существующие.

«Подобно тому, как в дереве и камне отражаются свершения и события;  в бликах речной воды, в падающей тени, в узорах, запечатленных на стене лучами заходящего солнца, отражаются наши желания, верования  и стремления. Древнерусские зодчие считали, что через рисунок светотени, через изгибы пространства в дыму ладана и пламени свечи проявляются не физические свойства реальности — четвертое измерение», – рассказывает кандидат искусствоведения Виктория Фомина.

Георгий Петров. A N A S T A S I S. Музыка. 2022. Авторская техника



Георгий Петров. A N A S T A S I S. Ступени апостола Симона Кананита. Абхазия. 2022. Авторская техника

Георгий Петров. A N A S T A S I S. Псков – Ящерово. 2014 – 2022. Авторская техника

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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