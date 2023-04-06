Выставка Сергея Паршина «Соцветие» открылась во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства

Цветы Сергея Паршина – это состояния, а не предмет изображение. Это кропотливое вглядывание в некий «сюрреальный» мир, создаваемый над миром реальным, где из глубин и мощи соцветий, из подвижной структуры покрытых цветами лугов и полей, ощущается внутренняя музыка, гармония образа, и возможность начала некой истории. Это не совсем реальность, это реальность на грани сознания, на грани искусства, из которой – один шаг до начала историй, которые мы можем сами себе рассказать или мудрости, которую можем понять. Насыщенные цвета растительности, иногда смазано, а иногда буквально «до бусины» прописанные формы, создают ощущение ритма и пульсации внутри картины. Это ритм самой души, ее внутренняя пластика, ее привлекательная сила. Такие состояния обычно называют созерцанием, медитацией, но это «легкое» созерцание», «легкая медитация», облегчающая человеку жизнь среди повседневных бурь.

«Я пишу цветы, когда испытываю особую потребность в создании гармонии…, когда зритель смотрит на мои цветы, я хочу, чтобы он переживал свой собственный момент счастья и радостного совершенства, которое есть в окружающем мире, чтобы в сердце каждого рождались свои личные истории», – говорит художник Сергей Паршин.

Работы автора, вошедшие в экспозицию, созданы в период с 2014 по 2022 годы. Представленные на выставке произведения, а их около 20, объединены ощущением неспешности, обращенности внутрь себя, созерцательности. Они приглашают в пространство вне времени и привычного контекста, откуда каждый вернётся обновленным и наполненным, чтобы, оставив за спиной отжившее, ждать лета во всем многообразии его соцветий.

«Цветы – остатки рая на земле», писал Иоанн Кронштадтский, и этот странный рай души на деле и является подлинным предметом каждой картины на выставке.

Сергей Паршин. Тишина. 2013. Холст, масло, 100х200 см

Сергей Паршин. Незабудки. 2012. Холст, масло, 160х180 см

Сергей Паршин. Ночь. Бег. 2003. Холст, масло, 110х180 см





Сергей Паршин. Рассвет. 2013. Холст, масло, 70х90 см

Сергей Паршин. Светлый день. 2012. Холст, масло, 180х140 см

Сергей Паршин. Сирень. 2014. Холст, масло, 200х160 см

Сергей Николаевич Паршин - академик Российской академии художеств, председатель правления Ставропольского краевого отделения ВТОО «Союз художников России», живет и работает в Ставрополе. Его работы представлены в ведущих музеях и галереях мира, а также во многих частных коллекция, в том числе в собрании концерна Samsung.

Выставка работает с 6 по 9 апреля 2023 года.

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