Галерея «Веллум» выставила работы Михаила Рогинского. Большинство из них экспонируется впервые

Представлены работы одного из самых важных художников-нонконформистов Михаила Рогинского (1931-2004) с 1970-х и до 2000-х годов. Большинство работ экспонируется впервые и происходит из крупных частных коллекций, - сообщает телеграм-канал галереи «Веллум».

Авторы проекта Любовь Агафонова – куратор, которому пришла в голову идея оживить картины Рогинского и известный художник по костюмам, сценограф Андрей Климов выстраивают драматургию экспозиции необычным образом. Но очень органичным для творчества Рогинского. Пространство разделено на несколько зон. В одной из частей – люди на остановке, у пивного ларька, в метро, в очереди: они на картинах Рогинского нередко «прячутся друг за друга». В другой – появится фантазийный интерьер советской приемной: стол, стулья, печатная машинка, даже с манекеном «секретарши». Следующие части, самые важные, – «Коммуналка» и «Кухня». Произведения «Рубашка», «Брюки», знаменитая советская «кухня» с утварью, бутылками и чайниками. Так, в продолжение натюрмортов с чайниками и бутылками пространство галереи наполнится настоящими винтажными предметами быта из 1970-х годов – бидонами, плитой, чайниками и стаканами.

Специально для проекта художник Андрей Бартенев создал объекты в диалоге с эстетикой картин Михаила Рогинского. По его замыслу скульптурные скафандры «Рельсы» и «Семафор» воплощают поэзию объектов доперестроечного быта советской столицы. Бартенев, будучи ребенком, эвакуировался на лето из Норильска на юг через Москву, где катание на метро было частью его большой московской программы. «Скульптурные скафандры» для него – средство защиты от радиоактивности близко установленных человеческих тел в метро.

В экспозицию также вплетены рубашки, костюмы и пальто от российского бренда Relax Сoncept Store Mute Mood. Специально для проекта воссоздано пальто из эпохи художника, а также предоставил капсульную коллекцию, которая перекликается с колористикой Михаила Рогинского. Коллекция бренда, состоящая из мультифункциональных базовых изделий, отсылает к утилитарной моде 1960-1970-х годов, где индивидуальность проявлялась из комбинаций типовых вещей и акцентов характерными аксессуарами, ко времени, когда мода была дефицитом, в противовес нынешней эпохе fast-fashion.

Фото – Мила МОРАЛЕС