В Москве состоялась презентация нового альбома TO-MÁ «Сияние»

9 февраля на концертной площадке популярного фудмолла «ДЕПО. Три вокзала» состоялось значимое событие в российской музыкальной индустрии: певица TO-MÁ, известная своим неординарным творчеством, презентовала двойной альбом «Сияние». Сборник из 17-ти песен, среди которых — уже известные публике композиции и абсолютно новые треки, представляет собой своего рода отчет о творческой жизни артистки за последние два года.

Ведущей торжественного мероприятия стала несравненная Виолетта Чиковани, которая и открыла праздник. Как и обещали организаторы концерта, зрителей ожидало множество сюрпризов и море положительных эмоций: прямо со сцены во время диджей-сета Виолетта Чиковани разыграла памятные подарки в виде мерча, созданного специально по случаю выхода альбома «Сияние».

Были награждены и истинные поклонники TO-MÁ, которые стояли в первом ряду с яркими фанатскими плакатами и с нетерпением ждали появления артистки. А после проведенного розыгрыша зрителям представилась уникальная возможность одними из первых увидеть клип на фокус-песню альбома «Сияние», главной фишкой которого стал черный «шерп» — внедорожник из личной коллекции Канье Уэста.

Когда TO-MÁ появилась на сцене, зрительный зал буквально взорвался аплодисментами. Певица тепло поприветствовала собравшихся гостей и «вживую» исполнила насыщенную часовую музыкальную программу, а каждый ее номер сопровождался эффектными выступлениями профессиональных танцоров. Без преувеличения, слушатели, очарованные обаянием и невероятным вокалом певицы, были в настоящем восторге и не хотели отпускать артистку — в финале концерта TO-MÁ по просьбе поклонников спела «на бис» песню «А ОН», а также новинку «Стикеры», которая определенно понравилась аудитории.

«А вот теперь — спасибо! Спасибо, ДЕПО! Спасибо, друзья! Спасибо за то, что вы пришли! Я так рада видеть вас, видеть ваши лица и то, что вы танцуете, подпеваете и знаете мой репертуар! Давайте в следующий раз собираться и танцевать еще больше! С любовью, ваша TO-MÁ».

Среди звёздных гостей на мероприятии присутствовали известные блогеры, журналисты и музыканты, среди которых — Наталья Гасанханова, IVAN, Таня Герман, Анжелика Пушнова, AVERYANOVA, AILUN, Саша Титов и многие другие.