GAMES PEOPLE PLAY: Выставка-игра по Вселенной символов и знаков в Центре дизайна Artplay

Новая выставка представляет собой неординарное высказывание в жанре pop-art, яркий всплеск искусства – GAMES PEOPLE PLAY – проект московской художницы MiMi. Ее новая экспозиция предлагает зрителю работы, погружающие через яркие образы поп-культуры в процесс конструирования глубоких ассоциативных связей. MiMi переосмысляет опыт великих мастеров и изобретает свой причудливый художественный язык, который с первого взгляда сражает зрителя, оставляет яркие и незабываемые воспоминания.

GAMES PEOPLE PLAY – проект-загадка, в котором культурные коды запечатаны яркими, чистыми цветами, многократно усиливающие скорость их воздействия на зрителя. Каждый холст – это своего рода ребус, требующий внимания и творческого усилия зрителя – на одной плоскости по воле автора оказываются персонажи мультфильмов, рекламы, а также ключевые образы мирового искусства и философии. Каждый символ – ключ к загадке, изображенной на полотне.

«Я предпочитаю работать с чистыми красками. Цвет несёт информацию. Смешиваясь, он теряет свой смысл, – сообщает своему гостю MiMi, – работа должна дышать. Работа должна жить и обновляться через взгляд смотрящего».

Каждое произведение MiMi рождается на одном дыхании, в потоке настроенной импровизации.

Выставка завершит работу 27 апреля.

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