Лауреатов акции «Культурный код донора» наградили в Малом театре

Во Всемирный день театра наградили лауреатов Всероссийской акции «Культурный код донора», которая проводилась в 2022 в рамках Года культурного наследия народов России. Церемония награждения прошла в Государственном академическом Малом театре.

Атмосфера в Малом театре была праздничная и торжественная. В великолепном зрительном зале собрались представители донорского движения из сорока регионов России. Ведущими церемонии на исторической сцене были талантливые артисты Андрей Чернышов и Полина Лоран.

Театрально-музыкальные номера органично чередовались с вручениями наград. Оркестр театра под руководством дирижёра, заслуженного артиста России Александра Мещерякова виртуозно исполнил музыкальные композиции. Замечательные артисты Малого театра представили фрагменты премьерного мюзикла «Свадьба Кречинского» (режиссер Алексей Франдетти).

Организаторы и участники акции «Культурный код донора», выступая на сцене, отметили её уникальность, масштабность и популярность: с июня по декабрь 2022 мероприятия охватили 60 регионов, участие в них приняли более 200 тысяч человек. Реализовано было более тысячи проектов, заготовлено сто тонн крови. Проект объединил более 450 учреждений культуры, службы крови, НКО и инициативные группы.

Первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства России Татьяна Яковлева и статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Алла Манилова наградили лауреатов первой номинации «Культурный код донора». Представители тринадцати станций переливания крови и центров крови получили дипломы и подарки за проведение мероприятий, которые способствовали вовлечению доноров в культурную жизнь регионов, сохранению и популяризации культурного наследия народов России.

«Рада, что у меня есть возможность поздравить участников акции именно под сводами Малого театра – главного хранителя традиций русского классического театра (здесь невозможно искажающее «прочтение» пьес). Малый театр называют «Дом Островского», в апреле отметим 200-летие со дня рождения великого драматурга Александра Островского», – сказала Алла Манилова.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко наградила лучшие проекты номинации «Культура – донорству» за участие в донорском движении представителей учреждений культуры и органов управления культуры.

В ответном слове от номинантов главный врач «Красноярского краевого центра крови №1» Наталья Филина сказала о важном значении проведенной акции и подарила картину автора проекта «Ангелы мира» Елене Стефанюк – руководителю оргкомитета акции «Культурный код донора», директору Национального фонда развития здравоохранения. Елена Ивановна поблагодарила и ответила, что картина – общий подарок всем организаторам акции: ФМБА России, Координационному совету по донорству крови при Общественной палате и НФ «Национальный фонд развития здравоохранения».

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья Леонид Огуль вручил награды в номинации «Креативное донорство». В этой номинации были отмечены восемь лучших проектов за разработку креативных форматов продвижения традиционных ценностей народов России через пропаганду донорства крови и костного мозга. Поздравляя лауреатов, Леонид Анатольевич вспомнил, как сам стал донором впервые в 1988 году. И теперь он продолжает сдавать кровь и активно поддерживать донорское движение.

Лучшие проекты в номинации «Донорство объединяет» наградил председатель Координационного совета по донорству крови при Общественной палате РФ, первый заместитель председателя Комиссии по охране здоровья граждан Общественной палаты РФ Николай Дайхес. 11 лауреатов получили призы за реализацию проектов, направленных на вовлечение в донорство крови и костного мозга представителей народов, населяющих Россию.

В пятой номинации «Сила традиций» директор Департамента международного сотрудничества Министерства здравоохранения РФ Александра Усачева вручила награды девяти лауреатам за использование потенциала учреждений культуры для пропаганды донорства крови и костного мозга.

Елена Стефанюк, вручая награды лауреатам шестой номинации «Расширяя границы донорства», отметила, что победители сумели донести до общественности информацию о социальной акции.

«Сегодня как никогда важно рассказывать о добрых делах, наполняя ежедневную повестку хорошими новостями, возвращая в информационное поле достижения, истории о людях, совершающих благородные поступки. Донорство крови – это прежде всего люди, которые сохраняют и улучшают нашу жизнь».

Оргкомитет принял решение о вручении двух специальных призов. Призы «Регион как одна команда» были вручены «Республиканской станции переливания крови» Чеченской Республики и «Иркутской областной станции переливания крови» за личное участие в мероприятиях руководителей субъектов Российской Федерации (президента Рамзана Кадырова и губернатора Игоря Кобзева).

Специальные призы за комплексный подход, масштабность и профессионализм получили «Республиканская станция переливания крови» Республики Дагестан, «Краевая станция переливания крови» Хабаровского края, «Пензенский областной клинический центр крови», «Оренбургская областная клиническая станция переливания крови».

Всем лауреатам кроме дипломов и подарков вручили символ акции – красивую статуэтку в виде жар-птицы. Такую же статуэтку передали на сцене заместителю директора Государственного Малого театра Александре Соломиной, а также благодарственное письмо руководству и коллективу театра от руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой.

Поддержку акции «Культурный код донора» оказали Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Комитет Государственной Думы по охране здоровья, Министерство здравоохранения РФ, Министерство культуры РФ, АНО «Национальные приоритеты», Фонд президентских грантов, «Российский Красный Крест».

Материал предоставлен НФРЗ

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