В доме-музее М. Ю. Лермонтова представлена выставка «Именины Гоголя»

Николай Гоголь и Михаил Лермонтов виделись лишь однажды - на праздничном обеде в честь именин автора «Мертвых душ» в доме Михаила Погодина, что на Девичьем Поле. Дом не сохранился, зато воспоминаний - немало.

Известно, что в тот день пожаловали братья Аксаковы, Евгений Баратынский, Петр Чаадаев, Михаил Лермонтов читал сцену с барсом из поэмы «Мцыри». Обед удался на славу, было много блюд, угощений и, конечно, жжёнка (пунш), которую Гоголь приготавливал сам.

К слову, рецепт напитка можно узнать на выставке, как и познакомиться с меню бывших тогда в ходу блюд. Ольфакторное сопровождение выставки поможет посетителям почувствовать атмосферу праздника - московский дом Погодина славился хлебосольством. Интересно, что и сам Гоголь любил полакомиться, в многочисленных шкафчиках, на полочках он припрятывал сладости, баночки с вареньем (мог в один присест съесть целую банку, за что родная сестра не раз журила).

Дом на Малой Молчановке как нельзя лучше подходит для столь знаменательного события. Михаил Погодин, историк, исследователь, писатель и журналист умел собрать вокруг себя весь цвет тогдашней аристократии. Кроме этого, он стал большим коллекционером, основателем древлехранилища, насчитывающего иконы, лубочные картины, старинные монеты, древние и судебные акты, бумаги императоров, начиная с Петра Великого. В настоящее время собрание Погодина распределено между фондами Эрмитажа, Российской Национальной библиотекой, Оружейной палатой.

Выставка работает до 6 февраля 2024 года.

Марина АБРАМОВА

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