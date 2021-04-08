K‑tune выпустила шуточную песню «Маша, беги»

Через неделю после Дня смеха, молодая артистка K‑tune продлит весёлое настроение своим слушателям, выпустив новый сингл «Маша, беги». Песня сделана в современном поп-стиле с элементами фолка и R’n’B.
«Несмотря на абсурдность описанной в песне ситуации, она основана на реальных событиях и взята из жизни. Какое-то время мне было стыдно вспоминать и рассказывать об этом, но в один момент почему-то резко захотелось поделиться этой историей со своими подписчиками в Instagram, и я просто пропела её под аккомпанемент фортепиано в stories. Так родилась эта песня», — признаётся K‑tune.
K‑tune — творческий проект Екатерины Киселёвой, работающий в жанре pop-music. Проект основан в 2018 году в Москве.
К настоящему времени выпущено шесть синглов и один видеоклип. За всё время, треки K‑tune получали поддержку Музыки ВКонтакте, попадали в чарт BandLink и ротировались на радиостанциях России, Украины, Латвии и Казахстана. Видеоклип на песню «Танцуй со мной» имеет более 500 тыс. просмотров в социальной сети ВКонтакте.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.