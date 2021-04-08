K‑tune выпустила шуточную песню «Маша, беги»

Через неде­лю после Дня сме­ха, моло­дая артист­ка K‑tune про­длит весё­лое настро­е­ние сво­им слу­ша­те­лям, выпу­стив новый син­гл «Маша, беги». Пес­ня сде­ла­на в совре­мен­ном поп-сти­ле с эле­мен­та­ми фол­ка и R’n’B.

«Несмот­ря на абсурд­ность опи­сан­ной в песне ситу­а­ции, она осно­ва­на на реаль­ных собы­ти­ях и взя­та из жиз­ни. Какое-то вре­мя мне было стыд­но вспо­ми­нать и рас­ска­зы­вать об этом, но в один момент поче­му-то рез­ко захо­те­лось поде­лить­ся этой исто­ри­ей со сво­и­ми под­пис­чи­ка­ми в Instagram, и я про­сто про­пе­ла её под акком­па­не­мент фор­те­пи­а­но в stories. Так роди­лась эта пес­ня», — при­зна­ёт­ся K‑tune.

K‑tune — твор­че­ский про­ект Ека­те­ри­ны Кисе­лё­вой, рабо­та­ю­щий в жан­ре pop-music. Про­ект осно­ван в 2018 году в Москве.

К насто­я­ще­му вре­ме­ни выпу­ще­но шесть синглов и один видео­клип. За всё вре­мя, тре­ки K‑tune полу­ча­ли под­держ­ку Музы­ки ВКон­так­те, попа­да­ли в чарт BandLink и роти­ро­ва­лись на радио­стан­ци­ях Рос­сии, Укра­и­ны, Лат­вии и Казах­ста­на. Видео­клип на пес­ню «Тан­цуй со мной» име­ет более 500 тыс. про­смот­ров в соци­аль­ной сети ВКонтакте.

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