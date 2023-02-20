Наталия Иванова представила новый хит – «Наташа from Russia»

Алена Апина осталась без красного пальто и балалайки, а Вика Цыганова без черного хлеба и селёдки — в неподдельной любви к России теперь признаётся Наталия Иванова в своём новом хите «Наташа from Russia».

С первых аккордов и с первых слов Наталия расставляет акцент - песня будет о любви к России!

С юмором о серьёзных вещах — это так по-нашему! Песня для тех, кто любит свою страну и гордится её народом.

Тут и про валенки, что «не подшиты стареньки», и про русскую баньку, и про матрёшку, и про балалайку. С одной стороны, провокационный юмор, с другой — чётко подмеченные акценты.

Пока за границей думают, что мы до сих пор в валенках и кокошниках, а по улицам бродят медведи, мы собираемся за накрытым столом вполне по-современному.

«Кто-то любит убегать,

Ну а я люблю Россию»

Такие простые слова, но за ними кроется огромный смысл и твёрдая жизненная позиция!

«Наташа from Russia» — это вторая из цикла автобиографичных песен о Наталии.

«Наташа из России ничего не боится, многое поняла и научилась отделять зерна от плевел. Её не волнуют шмотки и бренды! Став разборчивой, она видит, что скрывается за красивой, обманчивой обёрткой. У неё совсем другие ценности. Это человек со знаком качества «Рождённая в СССР!» настоящая славянка — светловолосая, бескорыстная, с доброй и щедрой душой! Всех хочет накормить и обогреть. И зимой она действительно ходит в валенках и в шапке-петушке. Очень любит русскую зиму и гуляет в любую погоду» — признается Наталия.

Премьера песни состоялась 17 февраля, не пропустите!

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