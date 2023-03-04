Gервая персональная выставка графики Алекса Клепнева в галерее JART

4 марта в галерее JART открывается первая персональная выставка графики Алекса Клепнева, посвященная книге авторства Глории Му «Игра в Джарт». Проект показывает связь образности графических работ с миром литературного произведения.

Текст Глории Му, будучи отражением многообразия направлений искусства, находит себя в сюрреалистической, интеллектуальной графике Алекса Клепнёва. Художник, сохраняя собственную графическую манеру, поддерживает игру автора. Он тонко вплетает в свои работы античные символы, технические и композиционные приемы традиционной ориентальной графики, мистические образы периода Северного Возрождения, аллегорические сюжетные ходы натюрмортов эпохи барокко.

Художник Алексей Клепнев родился в 1961 году в Орджоникидзе. В 1985 году окончил с отличием Северо-Осетинский медицинский институт. Рисовать учился самостоятельно и, спустя 35 лет медицинской практики, полностью сменил вектор своей профессии, посвятив себя изобразительным искусствам. Первые иллюстрации были опубликованы в 2011 году во владикавказском журнале «Famous». В обложки Алекса Клепнева «одеты» уже девять романов Виктора Пелевина (Собрание сочинений. Виктор Пелевин, издательство «ЭКСМО», 2020), были созданы иллюстрации к книге Максима Фадеева «Вирусы» (издательство «ЭКСМО», 2017) и удивительный визуальный ряд к «Игре в Джарт», авторства Глории Му.

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