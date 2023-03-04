В залах РОСИЗО открылась выставка «Иван Лубенников. Размышления художника»

4 марта 2023 года в залах РОСИЗО в Петроверигском переулке открылась выставка «Иван Лубенников. Размышления художника». Проект представляет собой ретроспективу творчества одного из наиболее ярких и самобытных российских художников современности.
В экспозицию вошло 65 работ Ивана Лубенникова, охватывающие широкий диапазон творчества от раннего периода до произведений последних лет.
Уникальность выставки в том, что помимо живописи и графики художника, будет представлена скульптура, макеты монументальных проектов, а также выдержки из литературных произведений автора. В экспозиции можно будет увидеть малознакомые широкой публике работы автора, такие как крупные двухчастные картины «Бал. Посвящение Булгакову» (1987) и «Аккордеонист» (2012). Через видео и аудио сопровождение искусствоведы РОСИЗО дополнили визуальный ряд мыслями автора, обличенными его литературным дарованием в слово.
Искусство Ивана Лубенникова уходит корнями в русскую культуру и народную жизнь. Художник описывает стихийность и бытийность национального характера. Ощущая себя частью объемного понятия Родина, он в своем творчестве говорит о современном русском человеке как о самом себе, а о своей России как любящий сын о суровой матери.
Натюрморты, портреты и пейзажи Ивана Лубенникова всегда метафоричны и иносказательны. Однако при всей вариативности трактовок, его сюжеты легко воспринимаются зрителем.
Помимо живописи талант художника проявился в монументальных проектах. Иван Лубенников является автором оформления фасадов Московского Театра на Таганке, одним из авторов экстерьера и интерьеров Государственного Музея Маяковского, автором оформления интерьеров нескольких станций Московского Метрополитена, а также станции метро «Мадлен» (Париж, Франция).
Иван Лубенников. Автопортрет с собакой. 2010. Холст, масло, 200х120 см. Собрание семьи художника
Иван Лубенников. Огонь, вода и медные трубы. 2009. Холст, масло, 160х200 см. Собрание Константина Эрнста
Иван Лубенников. Орудия. 2015. Холст, масло, 80х60 см. Собрание семьи художникаИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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