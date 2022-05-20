Гитарист Роман Мирошниченко отметит юбилей в Доме музыки

Выдающийся джазовый гитарист Роман Мирошниченко отпразднует 45-летие на сцене Театрального зала Московского международного Дома музыки 28 мая. В концерте «Guitar Holiday» примут участие друзья артиста – известные музыканты, среди которых аргентинский пианист Марио Пармисано, кубинский перкуссионист Овера Серрано, бас-гитарист Олег Канаков и барабанщик Валерий Черноок. Специальные гости вечера – народный артист России Даниил Крамер и автор песен и телеведущий Евгений Маргулис.

Роман Мирошниченко – знаменитый джазовый гитарист-виртуоз, лауреат множества престижных международных конкурсов. Музыкант является четырехкратным лауреатом одной из самых значимых наград мировой музыкальной индустрии – премии The Independent Music Awards. Из десятков тысяч кандидатов со всего мира победителей в разных категориях определяет жюри, в состав которого входит более 80 влиятельных критиков, музыкантов, продюсеров. Среди них такие мировые звезды, как Том Уэйтс, Ли Ритенаур, Дэвид Гарретт, Оззи Осборн и другие. Артист также стал пятикратным лауреатом Global Music Awards – международной музыкальной премии, которая ежегодно с 1989 года присуждается исполнителям по результатам мировых продаж их аудиозаписей. Будучи одним из самых титулованных российских гитаристов, артист подчеркивает: «Победа сама по себе ничего не гарантирует. Она дает шанс выйти на новую орбиту, однако этим шансом необходимо воспользоваться. Нужно работать еще больше и не понижать планку требований к себе».

Творчество юбиляра, ставшего одним из героев Книги рекордов Гиннесса и энциклопедии The Great Jazz Guitarists, – это яркий пример преемственности музыкальных поколений и эволюции стиля джаз-фьюжн. Лидерами этого направления в 60-70-х годах прошлого века стали Майлс Дэвис, Джон Маклафлин, а также Ларри Корьелл и Эл Ди Меола, с которыми музыкант позднее выступал на одной сцене. «Я много слушал их, пытался подражать и «докопировался» до того, что Меола, впервые увидев меня на сцене, сказал: «Russian me». И добавил: «Только мне – 48, а ему – 24». Конечно, было приятно услышать такое», – вспоминает Мирошниченко. Именитый американский гитарист Эл Ди Меола также отмечал: «Захватывающе сложная игра Романа и его композиции зовут слушателя в увлекательное путешествие. Это потрясающее продолжение великих традиций стиля фьюжн». Еще один знаменитый американский гитарист Ларри Корьелл, в свою очередь, утверждал: «Свежие идеи, энергетика и более чем внушительная техника Романа Мирошниченко помогают взлететь его фантазии еще выше сложных ритмов и гармоний. Это действительно поразительный аспект современного развития гитары: молодой русский музыкант смог искренне проникнуть в испанскую культуру с такой точностью». Творческий̆ путь российского музыканта также украшают совместные выступления c такими звездами, как Стив Вай, Саймон Филлипс, Стю Хэмм, Гари Хазбенд и многими другими выдающимися артистами.

На концерте в Доме музыки Роман Мирошниченко выступит с известными музыкантами. Среди них: выдающийся аргентинский пианист Марио Пармисано, известный кубинский перкуссионист Овера Серрано, ведущий российский бас-гитарист Олег Канаков и виртуозный барабанщик Валерий Черноок. Специальные гости вечера – народный артист России, джазовый пианист-виртуоз Даниил Крамер и популярный автор песен и телеведущий Евгений Маргулис.

Юбиляр и его знаменитые друзья-музыканты подарят в этот вечер слушателям незабываемое путешествие в мир современного джаз-рока. В программу войдут композиции выдающихся инструменталистов современности: Чика Кориа, Джона Маклафлина, Банни Брюнеля, Астора Пьяццоллы, а также авторские произведения Романа Мирошниченко.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.