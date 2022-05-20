Открытие концертного сезона в Зеленом театре ВДНХ

27 и 29 мая 2022 года в Зеленом театре ВДНХ состоится долгожданное открытие концертного сезона — зрителей ожидают большой Фестиваль неоклассики и грандиозное юбилейное шоу легенд отечественного рока.

27 мая под открытым небом виртуозы из камерных оркестров NÉOrchestra и Tchaikovsky Orchestra исполнят шедевры неоклассики известных современных композиторов: Людовико Эйнауди, Ханса Циммера и Макса Рихтера. Каждый из оркестров уникален и впечатляет мастерством исполнения даже самых искушенных меломанов. NÉOrchestra под предводительством Ивана Нужина известен своими утонченными новаторскими взглядами, а струнный коллектив Tchaikovsky Orchestra дирижера и композитора Сергея Лурана, который прославился благодаря работе с Лондонским симфоническим оркестром в студии Abbey Road, по-настоящему поражает воображение зрителя.

А 29 мая состоится праздничный концерт от легенд рока «40 лет вместе». В этот вечер группа «Круг» соберется в оригинальном составе: Игорь Саруханов, Владимир Васильев и Евгений Гетманский. Как и в 1980-х, они порадуют поклонников суперхитами «Позади крутой поворот», «Каракум», «Ты сказала поверь», «Ни слова о любви», «Круг друзей». Весь юбилейный 2022 год группа планирует не только активно концертировать, но и выпускать новые релизы, а ближе к концу года подарить поклонникам новый полноценный лонгплей.

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