ГИТИС откроет фотовыставку к 125-летию Павла Маркова

21 марта в 16:00 в фойе Учебного театра ГИТИС состоится открытие фотовыставки, посвящённой 125-летию со Дня рождения столпа отечественного театроведения, заслуженного деятеля искусств РСФСР Павла Александровича Маркова.

Имя Павла Александровича большими буквами вписано в историю российского театроведения. Благодаря редким архивным кадрам и сохранившимся трудам мы продемонстрируем масштаб его личности. Посетители увидят легендарного театроведа Павла Маркова в кругу студентов, сегодня уже именитых историков театра, а также с Алексеем Бахрушиным, Любовью Орловой, Ольгой Книппер-Чеховой, Юрием Завадским, Рубеном Симоновым, Дмитрием Шостаковичем и другими деятелями искусства.

Павел Александрович Марков (1897–1980) — историк театра, театральный критик, один из основателей театроведения как научной дисциплины, автор множества книг и статей о театральном искусстве. В сферу его интересов входил театр как таковой: музыкальный и драматический, отечественный и зарубежный, актёрский и режиссёрский, психологический и авангардный — театр во всем разнообразии стилей, направлений и жанров.

Он заведовал репертуарной частью Московского Художественного театра и стал основателем профессии «завлита», занимался режиссурой драмы и ставил спектакли в музыкальном театре. В ГИТИСе Марков вёл семинар по театральной критике и стал учителем нескольких поколений театроведов. Он писал критические статьи, рецензии, театральные портреты, обзоры сезонов, исторические работы и выпустил в свет знаменитый четырёхтомник «О театре».

Марков принадлежал, может быть, к последнему поколению российских интеллигентов, способных на собственном опыте понять и прочувствовать атмосферу «чеховской», «блоковской», «бунинской» России. Своими работами о театре он как будто соединял порвавшуюся связь времен: искусство дореволюционной России и новой социалистической страны.

Ученики Маркова вспоминают, что на занятиях в ГИТИСе он каким-то неведомым образом, внушал студентам категорическое неприятие снобизма, высокомерия, хамства по отношению к сценическому искусству и утверждал незыблемым право настоящего художника на самостоятельную позицию — в жизни и творчестве.

Выставка работает до 31 мая.

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