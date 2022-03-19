Что делать в конце марта

ВЫСТАВКИ

Выставка-исследование «Графические прогулки» в Центре Гиляровского

Экспозиция под названием «Графические прогулки» представляет нетипичный взгляд на столицу через рисунки 24 художников.

«Простая школа» — это школа искусств, дом культуры и сообщество, в котором люди учатся мастерству, развивают внимание и совершенствуют взаимодействие с собой и другими. На выставке представлена графика участников мастерской, преподавателей и сотрудников школы. Часть работ сгруппирована в экспозиции по темам-упражнениям: «Ночь», «Гуашь», «Деревья», «Длинная выдержка», «Абстракция», «Красота неприглядного» и т.п. Чтобы впечатление от работ было более полным, художники написали для экспозиции небольшие заметки-воспоминания о местах, где были сделаны рисунки. Из этой мозаики рисунков и воспоминаний складывается многогранный и личный образ Москвы.

Когда: 25 февраля — 3 апреля 2022.

New Future Trends. В галерее интерьеров «Твинстор» открывается выставка современного искусства

В марте начала свою работу выставка предметов современного искусства, где представлены работы актуальных российских художников, дизайнеров, а также предметы из новых коллекций от российских и иностранных компаний. Более 50 экспонатов (инсталляции, картины, скульптуры) разместились на площади 300 кв. м. на втором этаже галереи. Среди участников выставки — один из основоположников цифрового искусства в России Константин Худяков; почетный академик Российской академии художеств, фотограф Константин Марков; медиа-художник, композитор, представитель направления science art Тарас Машталир; один из основателей направления “Систематизм” Андрей Верещагин; стрит-арт художник Дмитрий Шмель; художник Марина Худякова и другие. Всего на выставке будут представлены работы 20 авторов, работающих в самых разных техниках. Так, работа художника Марата Наби “Короноборцы” выполнена в технике screwart. Для создания полотна использовано 21736 саморезов. Композиция посвящена врачам и медсёстрам, работающим в “красных” ковидных зонах. Следы от масок на лицах напоминают турбулентные следы самолётов, разносящих коронавирус по разным странам. Фотограф с мировым именем Евгений Военский представит несколько работ из серии Alien, в основе которой лежит идея эстетического исследования разнообразия и необычности природных форм. Автор показывает одновременно прекрасную и пугающую красоту природы. Растения в его фотографиях превращаются в порождение внеземных цивилизаций.

Вход на выставку бесплатный.

Когда: 1 — 31 марта 2022.

«Москва без окраин. Капотня» — новые работы современных художников

В пространстве выставки «Москва без окраин. Капотня» появились новые экспонаты: работы выпускников Школы современного искусства «Свободные мастерские» Московского музея современного искусства и ценные исторические материалы — чертежи Капотни 1970-х годов из архивов «Моспроекта».

Московские художники присоединились к проекту «Москва без окраин. Капотня» на этапе подготовки выставки. Вместе с кураторами в прошлом году они гуляли по району, погружаясь в окружающую среду и районный контекст. Итогом арт-походов стали работы в разных техниках и форматах. Большая их часть появилась на выставке в день открытия, а в феврале на реэкспозиции к ним добавилось еще несколько работ.

Выставка о Капотне открылась в Музее Москвы 17 ноября 2021 года. Капотня — это уникальный район со своим особенным внутренним устройством и укладом жизни. Здесь есть градообразующее предприятие, жилые кварталы, зеленые зоны и инфраструктурные объекты. Войдя в состав Москвы в 1960 году, Капотня сегодня является благоустроенным районом, важной частью мегаполиса.

Когда: до 3 апреля.

«Зона Машин». Персональная выставка Мэта Коллишоу

Мэт Коллишоу – один из самых значимых художников в истории современного британского искусства, чье имя неразрывно связано с движением Young British Artists (YBA). Сокурсник Дэмиена Хёрста по Goldsmiths College, Коллишоу стал одним из 16 молодых художников – участников легендарной выставки Freeze, организованной Хёрстом в 1988 году.

Исследуя природу человеческого подсознания и способы влияния на него через различные медиа, Коллишоу создает свои уникальные работы – оптические иллюзии, живопись, проекции и подвижные скульптуры – приковывающие взгляд зрителя и заставляющие задуматься о фундаментальных вопросах психологии, истории и науки. За яркостью и внешней привлекательностью каждой работы скрыто глубокое исследование того, как сегодня мы воспринимаем мир через визуальные образы, и как современные технологии меняют наше мироощущение, манипулируя сознанием и программируя наши действия.

Когда: 25.02 — 25.06.2022.

ТЕАТР

Спектакль «Мама, я в Москве»

Алексей Золотовицкий ставит в «Практике» спектакль по остроумным, порой парадоксальным и во многом автобиографичным рассказам актрисы Дины Губайдуллиной. В них с иронией говорится о проблемах, не понаслышке знакомых миллениалам: как человеку из провинции приспособиться к современным ритмам и реалиям мегаполиса? Как существовать молодой независимой женщине в мире, где феминизм соседствует с патриархальными устоями?

Когда: 25 марта — 8 апреля.

Дождь в Нойкёльне

Случайные, а может быть, закономерные встречи беспокойных людей темной ночью в не самом благополучном районе Берлина. Короткие разговоры, странные отношения, внезапные влюбленности.

Пьеса Пауля Бродовски — об одиночестве, разочарованности и поисках смысла жизни обитателей мегаполиса. Здесь место — главный герой разворачивающейся драмы. Город полон энергии, страсти, ищущей выхода, выплеска — это бурление ведет к неожиданным, а порой и роковым, последствиям.

При участии Мастерской Олега Кудряшова и Гёте-Института в Москве.

Когда: 29 марта.

КОНЦЕРТЫ

Навруз 2022

В марте во всем мире отметят Навруз (персидский Новый год) – древний праздник ираноязычных и ряда тюркских народов, символизирующий наступление весны и обновление природы. Его празднуют в Иране, Афганистане, Таджикистане, Индии, Турции, Македонии, Албании, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Азербайджане, Туркменистане, а также на территории Российской Федерации – в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и в некоторых других национальных республиках.

В Москве Навруз отмечается уже 16 лет, в этом году он уже во второй раз пройдет онлайн. Прямая трансляция пройдет 27 марта с 12:00 до 18:00 на официальном сайте Навруза navruz.online, в социальной сети «Одноклассники». Присоединиться к праздничным мероприятиям сможет любой желающий.

Программа онлайн-трансляции максимально приближена к традиционному празднованию Навруза и включает презентации национальных диаспор, национальные кухни, спортивные состязания, игры и ремесла.

Когда: 27 марта

Трансляция: https://navruz.online .

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ

Арт-терапия в Музее Москвы

Музей Москвы и студия «Само» запустили образовательный курс, посвященный арт-терапии. Курс призван познакомить всех интересующихся с основами арт-терапии и различными методиками ее использования, в том числе в музеях. Занятия проходят по трем направлениям: «Арт-терапия», «Музейная арт-терапия» и «Арт-терапия для специалистов». В каждой части программы лекции ведут зарубежные и российские лекторы.

30 марта состоится лекция на тему «Арт-терапия в работе с запросом клиента: травма». Лектор — Алена Буренкова, кандидат психологических наук, доцент, руководитель отделения танцевально-двигательной психотерапии Института практической психологии и психоанализа (Москва), член экспертного совета Ассоциации танцевально-двигательной терапии.

Когда: 30 марта.

ABCDbooks 2022: образовательная программа

Образовательная программа пройдет в рамках конкурса ABCDbooks 2022 от проекта А+А. В программе — лекции, презентации книг, встречи с авторами, иллюстраторами и издателями, подготовленные вместе с партнерами конкурса — Международным фестивалем книжной иллюстрации и визуальной литературы «Морс» и Музеем Москвы. 24 марта пройдет лекция «Искусство – детям». Искусствовед и куратор Надя Плунгян на примере книг издательского проекта А+А расскажет, как может быть устроен иллюстрированный нон-фикшн, способный заинтересовать взрослых и детей. Также Надя Плунгян объяснит, как говорить с детьми об искусстве, не притворяясь, что оно элементарно или непостижимо.

Когда: 24 марта в 18:00.

Керамический коворкинг

Керамический коворкинг в мастерской «Плафон» — это время для воплощения ваших идей, тренировки мастерства, возможность самостоятельно полепить в присутствии куратора. Мы расскажем, как устроена мастерская, и поможем небольшими советами.

Каждый участник получит доступ к гончарному кругу, стол для работы, глине МКФ-2, любым инструментам, глазури.

Когда: понедельник, среда, суббота.

КНИГИ

Антиутопия Филипа Рота «Заговор против Америки»

В 1940 году президентом США вместо Рузвельта становится герой авиации Чарльз Линдберг. Придя к власти, он обвиняет евреев в том, что они подталкивают страну к войне с Германией; его задача как нового президента — достичь взаимопонимания с нацистами. Риббентропа принимают в Белом доме, по всем штатам звучат поддерживаемые правительством призывы поставить «чужаков» на место, и для евреев Америки наступают нелегкие времена. Страх охватывает еврейские семьи, в том числе и семейство Ротов.

Исторические декорации романа классика американской литературы XX века Филипа Рота — альтернативная история времен Второй мировой войны, один из бестселлеров автора, по которому в 2020 году был снят сериал.

ДЕТЯМ

Детский центр Музея Москвы

В марте посетителей Детского центра Музея Москвы ожидает сразу несколько больших новостей: Музейные каникулы, посвященные Владимиру Гиляровскому, Масленичный карнавал с путешествием по праздничной Москве прошлого с киданием валенок, волшебных блинов кручением и русскими народными играми, занятия театральной студии «Эфир» в Центре Гиляровского и спектакли от любимых камерных театров.

Также в марте пройдут спектакли на Зубовском бульваре и в Центре Гиляровского, во время которых попадем на настоящую сельскую ярмарку, спасем кита и любимую игрушку Эмили Браун, найдем что-то общее между королевским котом и усердной швеей, узнаем, как из простых вещей появилась музыка.

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