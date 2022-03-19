Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана выступит на открытии юбилейного фестиваля «Хор без границ» в Доме музыки

21 марта 2022 года Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана выступит на сцене Светлановского зала в Доме музыки в честь 50-летия Московского государственного академического камерного хора (Минин-хор) и открытия фестиваля «Хор без границ».

В этот день, в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт-открытие юбилейного фестиваля Московского государственного академического камерного хора (Минин-хор). На сцене выступит Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана.

В первом отделении Концерта-открытия исполнят «Чичестерские псалмы» и фрагменты оперетты «Кандид» американского композитора, пианиста, дирижера Леонарда Бернстайна (1918 — 1990). Во втором отделении прозвучит Stabat Mater валлийского композитора и мультиинструменталиста Карла Дженкинса (р. 1944).

В сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана в концерте выступят: меццо-сопрано, солистка Большого театра, приглашенная солистка ряда крупнейших театров мира, заслуженная артистка Республики Северная Осетия-Алания, заслуженная артистка России Агунда Кулаева, джазовое меццо-сопрано Мариам Мерабова. Еще один солист концерта — дискант Михаил Кауфман (партия в «Чичестерских псалмах» Бернстайна). За дирижерским пультом – художественный руководитель Минин-хора Тимофей Гольберг.

Неповторимую атмосферу вечера создаст пара знаменитых ведущих — обладатель премии «ТЭФИ» Сати Спивакова и Юлиан Макаров.

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