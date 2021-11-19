Главный Новогодний Концерт 2021 на Первом канале

13 декабря 2021 года «Главный Новогодний Концерт» объединит рок- и поп-артистов, исполнителей шансона и джаза, классических романсов и рэпа на одной сцене Crocus City Hall, как и встреча Нового года объединяет людей с разными интересами за одним столом. «Главный Новогодний Концерт» – это попытка через известные песни понять «соседа», но не путем споров о вкусах, а с помощью шуток, живой музыки, перевернутой реальности и бокала шампанского.

Любимые песни представителей разных поколений, обладающих разными весом и ростом, профессиями, придерживающихся разных политических взглядов, религиозных убеждений, левшей и правшей, в конце концов, – в одном праздничном концерте!

«Главный Новогодний Концерт» – это праздник, в котором примут участие российские артисты всех музыкальных жанров!

Исполнители, которые, казалось бы, никогда не станут разговаривать друг с другом, вдруг вместе запоют. Слова в знакомых песнях поменяются местами. Декорации удивят своими внезапными метаморфозами. Зрители смогут увидеть происходящее не только на сцене, но и за кулисами. А ведущие заставят всех смеяться до слез, чтобы окончательно запутать публику.

Главный Новогодний Концерт и в этом году обещает собрать всех самый ярких звезд нашей сцены! С «Главным Новогодним Концертом» в Крокус Сити Холл, Новый год наступит раньше обычного!

Главный Новогодний Концерт и в этом году обещает собрать всех самый ярких звезд нашей сцены!

С «Главным Новогодним Концертом» Новый год наступит раньше обычного!

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