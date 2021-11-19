МТС Music представляет голографический онлайн-концерт с презентацией нового альбома Big Baby Tape и Kizaru «Bandana I»

ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проведет на платформе МТС Live онлайн-трансляцию презентации нового совместно альбома Big Baby Tape и Kizaru. Шоу состоится при поддержке стримингового сервиса МТС Music в формате трэп-перформанса с использованием передовых технологий — вместо Kizaru на сцене выступит его голограмма.

Трансляция из московского клуба «Main Stage» начнется 20 ноября в 20:30 на МТС Live и в группе МТС Live «Вконтакте».

Это будет первое выступление Kizaru в России. Артист, который физически находится и работает в Барселоне, появится на сцене в виде голограммы. За создание технологии отвечает команда МТС Live. Подробнее о концерте и альбоме: https://bandana-live.ru/

Премьера альбома Kizaru и Big Baby Tape «Bandana I» состоялась 22 октября, альбом доступен для прослушивания на стриминговом сервисе МТС Music. Для новых пользователей платформы подписка будет бесплатной 3 месяца.

Купить билеты на концерт можно на МТС Live, а при покупке билета категории «Привилегии» зрители смогут пройти на шоу через отдельный вход без очереди.

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