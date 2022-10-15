Главный редактор Forbes Life и Forbes Woman Юлия Варшавская проведёт open talk для родителей в рамках открытого лектория Uteens о трендах в школьном образовании

20 октября состоится open-talk для родителей от платформы для профориентации подростков в креативных индустриях Uteens. Тема мероприятия обозначена, как Uteens: Back to school. Vol 2. «Тренды в образовании глазами мам», а модератором дискуссии станет главный редактор Forbes Life и Forbes Woman Юлия Варшавская.

В планах Uteens на октябрь также открытые уроки по направлениям «Архитектурное мышление» и «Styling» – обучение по этим среднесрочным (2-3 месяца) программам стартует в Uteens в ноябре.

Открытый лекторий Uteens – серия лекций, дискуссий и open talks для родителей на образовательную тематику в начале нового учебного года. Мамы и папы подростков смогут получить ответы на интересующие их вопросы от ведущих приглашённых экспертов-спикеров.

Open talk Uteens: Back to school. Vol 2. «Тренды в образовании глазами мам», который пройдёт 20 октября, объединит родительское сообщество, задающееся актуальными вопросами об ученическом будущем своих детей. Вместе с современными мамами, креативным продюсером Яндекса Ангелиной Шешениной и основателем современного пространства Locals Леной Лошкиной, гости поговорят о критериях выбора школы, благотворной учебной атмосфере, внеучебной деятельности и всестороннем развитии. Спикеры также поделятся личным опытом воспитания школьников и расскажут об особенностях материнства.

Модератором дискуссии выступит Юлия Варшавская, главный редактор Forbes Life и Forbes Woman, автор ряда знаковых материалов Psychologies, TheQuestion, «Мела» и попечитель женской школы футбола GirlPower.

Для посещения мероприятия необходима предварительная регистрация по ссылке https://britishdesign.ru/about/events .

Также, в октябре Uteens проведёт открытые уроки по направлениям «Архитектура» и «Мода». Подростки почувствуют себя студентами образовательных программ Uteens, смогут познакомиться с учебным планом и выполнить интересные задания от кураторов.



Фото – сайт b-soc.ru

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.