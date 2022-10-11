В ВК запустили образовательный онлайн-проект «ПоTalkуем»

«ПоTalkуем» — образовательная конференция, на которой выдающиеся личности нашей страны и зарубежья рассказывают истории своего успеха, показывают, какими инструментами они пользовались для достижения целей, и делятся полезной информацией. Зрители узнают, как построить личный бренд, как действовать в кризисных ситуациях и жить в постоянной неопределенности, как сохранить ментальное здоровье, как развивать память и управлять стрессом.

Героями лекционных выпусков станут самые успешные и значимые люди в своей индустрии — ученые, предприниматели, филантропы, актеры, музыканты и блогеры. Ведущим шоу стал актер Сергей Бурунов. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Информационный партнер — Российское общество «Знание».

В первом сезоне «ПоTalkуем» приняли участие писатель и журналист Сергей Минаев, видеоблогер Амиран Сардаров, магистр игры «Что? Где? Когда?» Максим Поташев, летчик-космонавт Сергей Рязанский, паратриатлет и 5xIRONMAN Ярослав Святославский, сомнолог Роман Бузунов, популяризатор российской микроэлектроники Максим Горшенин, профессор биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин, корейский телепродюсер Ли Юнг Чжо, предприниматель и инвестор Максим Михеенко, автогонщик Виталий Петров, мастер йоги и специалист по ментальному здоровью Рейли Ребелло.

Гостем конференции также стал программист и общественный деятель Иван Бакаидов. Бакаидову с детства диагностирован церебральный паралич, но при этом он ведет насыщенную жизнь, создавая технологии, которые способны помочь людям с ограниченными возможностями. На «ПоTalkуем» Иван выступает в непривычном для сферы мероприятий формате голограммы.

В формате лекций и ответов на вопросы аудитории спикеры поделятся секретами и инсайтами из индустрии, а также помогут зрителям найти себя и достичь высот в своем деле. Неоспоримым преимуществом проекта является возможность создания еще нескольких сезонов на протяжении ближайших лет с интеграцией новых спикеров и тематических линий.

Продюсер проекта Богдан Сидоренко:

– Цель проекта — показать молодым россиянам, что достичь успеха в России может каждый, ведь в нашей стране есть экономические и социальные возможности для развития бизнеса, науки и культуры. Мы верим, что шоу мотивирует начать свое дело или творческий проект и помочь начинающим специалистам сделать первые шаги в выбранной отрасли. Постепенно вокруг конференции может сформироваться сообщество, где эксперты готовы делиться опытом и знаниями с активной молодежью.

Эпизоды шоу будут выходить с 11 октября два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Посмотреть проект можно на ресурсах Российского общества «Знание» в социальной сети «Вконтакте».

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