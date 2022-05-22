Выставка Эдуарда Крылова «Историческая экспозиция мира Морфоза» открывается в ММОМА

Московский музей современного искусства и Школа современного искусства «Свободные мастерские» представляют проект Эдуарда Крылова «Историческая экспозиция мира Морфоза». Выставка проходит в рамках Программы поддержки молодого искусства ММОМА.

Эдуард Крылов. Весенний разрыв

Мир Морфоза — выдуманная альтернативная вселенная, реальность в которой постоянно трансформируется. Используя форму мокьюментари музея, Эдуард Крылов рассказывает о двухсотлетней истории этого мира и тех событиях, которые привели к необратимым изменениям пространства и материи.

«Повседневность этой реальности можно описать так: представьте, что перед вами стоит чашка, и через секунду она может переместиться на метр в сторону, а может не переместиться, но в любом случае вы воспримите это нормально, как мы воспринимаем то, что начался дождь, подул ветер, кто-то чихнул», — рассказывает художник Эдуард Крылов.

В экспозицию входят объекты, отображающие результаты подобных изменений, их видео и фотодокументация. Целый блок визуальных материалов посвящен тому, как жители мира адаптировались к последствиям катастрофы, научились жить в новых условиях постоянной непостоянности и даже извлекать из этого пользу. Подробное текстовое сопровождение экспозиции поможет посетителям выставки ознакомиться с историей мира, а интерпретация событий в привычных художественных формах — живописи, графики, скульптуре — позволит не растеряться от обилия информации.

Эдуард Крылов (род. 1992, Екатеринбург–Москва) является скорее антропологом, этнографом и историком нежели художником и куратором. В своей исследовательской деятельности занимается событиями прошлого и будущего, судьбами цивилизаций и личными историями людей. Входит арт-группу «Куможники», в рамках которой он наряду с другими авторами изучает загадки этого мира — устройство тайного общества ХИХИ, законы глобальной корпорации WHUHC, культ духов Сытые, явление Перехода. Любит гулять. Избранные сольные проекты 2021 — «Комната человека, который пропал» — Карельская арт-резиденция — (Петрозаводск); 2021 — проект «Харри Шоттер и Проклятие белой комнаты» — Longart Gallery (Петрозаводск). Избранные групповые проекты 2020 — 2-ая Железногорская биеннале современного искусства (Железногорск).

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