Правительство реализовало просьбу РСПП по налоговой льготе на выявленные нематериальные активы

Законопроект, возобновляющий действие льготы по налогу на прибыль при постановке на учет нематериальных активов (НМА), выявленных в ходе инвентаризации, сегодня одобрен Правительством России и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Государственную думу. Согласно поправкам в Налоговый кодекс компании смогут выявить и поставить на баланс интеллектуальную собственность без уплаты налога на прибыль в течение трех лет — с 1 января 2022 до 31 января 2024 года. При этом для малого и среднего бизнеса «налоговые каникулы» будут действовать на два года дольше — до 31 декабря 2026 года.

РСПП и, в особенности, Комитет по интеллектуальной собственности и креативным индустриям неоднократно указывали на положительный опыт «амнистии» 2018–2019 годов, позволившей компаниям прозрачно учесть нематериальные активы, созданные ранее, тем самым увеличив свою капитализацию. Рост числа охраняемых объектов оживил рынок интеллектуальной собственности, стимулировал крупный бизнес и инвесторов активнее взаимодействовать с предприятиями креативного и инновационного секторов, а также помог формированию несырьевых отраслей экономики.

Между тем из-за короткого действия льготы подавляющая часть предприятий не успела провести инвентаризацию, а иногда и зарегистрировать разработки.

Инициатива о продлении льготы была основана на детальном анализе экономической эффективности от прошлой «амнистии», отметил президент РСПП Александр Шохин: «По оценкам ВШЭ, у субъектов креативного предпринимательства и инновационных компаний средний прирост нематериальных активов до периода льготы и после него не превышал 18–19%, тогда как в период амнистии он достигал 38–40% в год, прежде всего у компаний, занимающихся кино-, видео- и анимационным производством, в индустрии разработки программного обеспечения, индустрии исследований и разработок».

Нулевая ставка налога на прибыль для выявленных нематериальных активов — часть большого пакета налоговых и финансовых регуляторных новелл, подготовленных профильным комитетом РСПП для развития рынка интеллектуальной собственности.

Представители бизнеса убеждены, что льгота будет иметь не только прямой экономический, но и просветительский эффект. Возможность воспользоваться нулевой ставкой стимулирует серьезнее относиться к интеллектуальной собственности и ее роли в формировании прибыли. Однако для того, чтобы мера поддержки нашла своего адресата, необходима масштабная информационная кампания. В противном случае бизнес продолжит скрывать прибыль и игнорировать возможности заработка на интеллектуальной собственности, а российский креативный и технологический рынок не выйдет из состояния стагнации.

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