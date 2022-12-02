Концерт памяти всемирно известного скрипача Леонида Когана

5 декабря в Малом зале Консерватории состоится концерт-посвящение великому скрипачу, народному артисту СССР Леониду Когану. На сцену выйдут талантливые молодые исполнители – пианист Олег Худяков и скрипач, представитель семейной династии Коганов Даниил Коган. Также в концерте примет участие Сергей Полтавский (электроника).

Леонид Коган – феноменальный музыкант, искусство которого, без преувеличения, знает весь мир. Он стремился раскрыть в музыке главным образом ее драматическую действенность и эмоциональность и через них подойти к внутреннему философскому смыслу. Критики утверждали, что Коган «родился со скрипкой в руках». В самом деле, слушая его игру, кажется, будто артист сливается с инструментом в единое целое. «Взволнованно и страстно «говорила» скрипка Когана. Она искренне и вдохновенно рассказывала о трагических коллизиях человеческой жизни, о надеждах и утратах, мечтах и разочарованиях. Забыты были все опасения. Слушатели, подчиняясь магии искусства Леонида Когана, постигали сочинение, восхищаясь оригинальностью композиторского замысла», - вспоминала Татьяна Гайдамович.

На концерте в Малом зале прозвучат виртуозные скрипичные произведения для скрипки соло и скрипки в сопровождении фортепиано – «Вариации на тему «Trockne Blumen» Шуберта, Скрипичная соната Бартока, Этюд в форме вальса Сен-Санса в транскрипции Изаи, а также пьеса классика авангарда XX века Пьера Булеза «Anthemes II». Даниил Коган, внук Леонида Борисовича Когана, активно исполняет современную академическую музыку, демонстрируя возможности своего уникального инструмента - скрипки работы Пьетро Гварнери.

Начало в 19:00.

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