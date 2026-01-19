«Готова идти за пятым!» — Мария Погребняк рассказала о планах на расширение семьи

Мария Погребняк — гостья шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение». Блогер и мама четверых детей рассказала, кто такая «Маха», почему она не умела флиртовать с парнями, как познакомилась с первым мужем и признается, что готова родить ещё одного ребёнка.

В качестве любовного блюда Мария Погребняк предложила запечённую форель — полезный и вкусный ужин, который она часто готовит своим детям. Разделывая рыбу, гостья рассказала Анфисе Чеховой о своём пацанском детстве, «стрелках» с футбольными фанатами и ботинках с металлическим носом для драк. При этом удивила ведущую детским увлечением иконописью.

Также Мария рассказала, что с первым мужем Павлом Погребняком она познакомилась ещё в школе, с тех пор они прожили душа в душу 15 лет и родили троих сыновей. Развод она переживала не слишком тяжело, а с бывшим мужем и его родителями до сих пор дружит.

«Мы прожили душа в душу 15 лет, а потом получилось так, что Маша с Пашей — два дружбана со школы, пронесли эту любовь через всю жизнь, родили троих деток и стали просто родственные души. Паша для меня — «брателло», а я для него как сестра. Мы стали родными и потеряли эту ниточку, как партнёры, как муж и жена. И я понимала, что её, к сожалению, никак не найти, это невозможно. Поэтому мы решили развестись», — откровенно ответит Мария на вопрос о разводе.

Ко второму мужу Игорю Мария буквально прискакала на белом коне, но при этом долгое время держала его во френдзоне. Признание в любви окончательно поставило точку в дружеских отношениях.

«Давай по-честному: ты не был женат, у тебя нет детей. Мой характер ты знаешь: я не подарок. У меня трое сыновей. Тебе зачем это надо? Он говорит: «Я тебя всю жизнь искал, именно такую, какая ты есть!» Ну, думаю, раз уж выбрал меня, тогда давай», — расскажет Мария.

Также она призналась, что так сильно любит детей, что готова родить мужу ещё одного, пятого ребёнка.