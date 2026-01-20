Оплата публикаций

«Где сходятся параллели…»: выставка Сергея Манцерева и Ольги Трушниковой открылась в РАХ

С.В. Манцерев. Чудотворец. 2012. Холст, масло, 180х145 см. Собственность автора
С.В. Манцерев. Чудотворец. 2012. Холст, масло, 180х145 см. Собственность автора

Российская академия художеств представляет выставку произведений творческого тандема, членов-корреспондентов РАХ Сергея Владимировича Манцерева и Ольги Анатольевны Трушниковой «Где сходятся параллели…». В экспозицию вошло более 100 авторских работ, среди которых живопись, графика, скульптура и декоративное искусство.

Что будет, если встретятся два ярких, не похожих друг на друга мира? Если узами брака соединятся два сильных творческих ума? Кто-то скажет, что неизбежно соперничество и попытки подавить друг друга, но если приглушить голос собственного «эго» и прислушаться, то можно уловить ту удивительную и непередаваемую гармонию аккордов, которую создают, соприкасаясь, эти две параллельные вселенные.

О.А. Трушникова. Друзья. 2018. Холст, масло, 140х160 см. Собственность автора
О.А. Трушникова. Друзья. 2018. Холст, масло, 140х160 см. Собственность автора

Ольга Трушникова разрабатывает мощные светоконструкции в присущей ей авторской манере, которая позволяет проявлять себя в различных областях художественного творчества: керамике, деревянной скульптуре, создавать графические листы и лоскутные панно, однако, основное пристрастие художника — живопись. Мир в её картинах излучает тепло и спокойствие — он соткан из детских впечатлений, светлых и беззаботных образов, городских и деревенских пейзажей. Как мастера жанровой композиции, её вдохновляет увиденное, все сюжеты работ рождаются из её собственных воспоминаний. Художник обладает удивительной способностью запечатлевать самые трогательные моменты жизни, даже если они простые и бытовые, разжигать в наблюдателе искру ностальгии.

О.А. Трушникова. Июльский полдень. 2014. Холст, масло, 77х87 см. Собственность автора
О.А. Трушникова. Июльский полдень. 2014. Холст, масло, 77х87 см. Собственность автора

Новая серия полотен Ольги Владимировны посвящается тихой жизни её малой родины – города на Волге, Ульяновска. Не может быть реки без рыбаков – в любое время года их можно встретить на льду, на лодках, торгующих своим уловом в городской среде. Работа «Рыбный рынок» ярко передает изобилие, которым Волга щедро награждает труды рыболовов: лещи, судаки, караси блестят свежими зеркальными боками на прилавке.

Неспешная, размеренная жизнь дачника – еще одна тема, которую живописец раскрывает с особой любовью. Вот летняя сцена из юности «Терн созрел в саду у деда» — дом, покосившийся старый заборчик и дети, уплетающие спелую сливу. Дачники на велосипедах с корзинами яблок и ведрами помидор, бабушка готовит варенье в тазу, старик нарезает яблоки — те воспоминания, которые заражают созерцателя светлыми и до боли знакомыми чувствами. Вот автор впускает зрителя в собственный сад — «Бабушкино крыльцо» и «Старая яблоня». Сердцем произведений Трушниковой, источником вдохновения, из которого рождаются жизнеутверждающие сюжеты, могут стать разные месяцы лета, разные поколения. Животные занимают особое место в творчестве автора: они часто становятся героями картин и сопровождают людей в замысловатых, «лоскутных» композициях.

Сергей Манцерев – признанный мастер живописи и скульптуры, любящий сложные и масштабные задачи. Произведения автора рождаются на стыке миров академического и авангардного направлений, стиль наполнен экспрессивными экспериментальными приемами, благодаря чему они приковывают внимание зрителя. Ему близки амбиции художников Возрождения, что стремились покорить все виды искусства и достичь совершенства.

С.В. Манцерев. Портрет с сиамской кошкой. 2020. Холст, масло, 180х140 см. Собственность автора
С.В. Манцерев. Портрет с сиамской кошкой. 2020. Холст, масло, 180х140 см. Собственность автора

В руках мастера скульптура обретает цвет и пластичную фактуру красочных мазков, а в живописных полотнах возникают необычные объемы и текстуры. Этот приём наиболее заметен в серии картин о московском метро, которое само по себе напоминает мистический портал в другой мир, в подземный полис. Художник ставит перед собой задачу визуально раскрыть разнообразие ощущений человека, находящегося в этой среде.

Работы «Не прислоняться», «Отойдите от края платформы», «Осторожно, двери закрываются» выполнены в экспериментальной технике. Из рельефных композиционных пятен, широких линий, прочерченных мастихином, внимательный наблюдатель выделит не только лица и силуэты пассажиров метро, но и классические мотивы, и даже античные фигуры.

С.В. Манцерев. Стрелец. 2004. холст, масло, 150Х200 см. Собственность автора
С.В. Манцерев. Стрелец. 2004. холст, масло, 150Х200 см. Собственность автора

Среди излюбленных тем живописца, стоит отметить монументальные серии, посвященные почитаемым русским святым, среди которых «Борис и Глеб», «Чудотворец», «Святой Георгий», «Никола Можайский», «Параскева Пятница», «Целитель Пантелеймон». Современная выразительность и смелость сочетается здесь с традиционными каноническими элементами иконописи. Образы святых составлены из геометрических фигур, контрастных текстур и гибких линий. Живой цвет и сложная световоздушная нюансировка, углубляет метафорическую композицию, позволяющую ощутить энергетику пространства.

В легендах о сотворении мира разных народов женщина часто становится символом земли, природы, богиней плодородия. Она вдыхает жизнь, дает тепло. Так же и искусство Ольги Трушниковой заключается в способности сотворять, согревать. Мужчина же – это небо, это воля, способная менять мир и давать сущему новые смыслы. Сергей Манцерев смотрит в будущее и стремится быть первооткрывателем в мире искусства. Эти две параллели не могут существовать друг без друга. Их мировоззрения и подходы разные, но дополняют друг друга и подталкивают вперед, не давая остановиться в прогрессе. Союз этих двух художников создает удивительный микрокосм, работающий по собственным законам и дающий удивительные плоды.

О.А. Трушникова – родилась в Ульяновске в 1963 году. В 1983 году с отличием окончила Пензенское художественное училище им. К.А.Савицкого, а в 1991-м – Московский государственный академический художественный институт им В.И.Сурикова, где училась у Л.В.Шепелева и С.Н.Шильникова, в мастерской станковой живописи под руководством академика РАХ Т.Т.Салахова. В 1995 году вступила в Московский союз художников, её творчество отмечено Серебряной медалью РАХ. С 2012 года – член-корреспондент Отделения живописи Российской академии художеств.

С.В. Манцерев – родился в Пензе в 1957 году. В 1979 году с отличием окончил Пензенское художественное училище им. К.А.Савицкого, а в 1989-м – факультет монументальной живописи Московского высшего художественно-промышленного училища (б. Строгановское). С 1991 года является членом Московского союза художников, его творчество отмечено Серебряной медалью РАХ. С 2012 года – член-корреспондент Отделения живописи Российской академии художеств.

Источник: Управление информации (пресс-служба) РАХ на основе статьи Дарьи Манцеревой.

