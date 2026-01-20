«Где сходятся параллели…»: выставка Сергея Манцерева и Ольги Трушниковой открылась в РАХ

Российская академия художеств представляет выставку произведений творческого тандема, членов-корреспондентов РАХ Сергея Владимировича Манцерева и Ольги Анатольевны Трушниковой «Где сходятся параллели…». В экспозицию вошло более 100 авторских работ, среди которых живопись, графика, скульптура и декоративное искусство.

Что будет, если встретятся два ярких, не похожих друг на друга мира? Если узами брака соединятся два сильных творческих ума? Кто-то скажет, что неизбежно соперничество и попытки подавить друг друга, но если приглушить голос собственного «эго» и прислушаться, то можно уловить ту удивительную и непередаваемую гармонию аккордов, которую создают, соприкасаясь, эти две параллельные вселенные.

Ольга Трушникова разрабатывает мощные светоконструкции в присущей ей авторской манере, которая позволяет проявлять себя в различных областях художественного творчества: керамике, деревянной скульптуре, создавать графические листы и лоскутные панно, однако, основное пристрастие художника — живопись. Мир в её картинах излучает тепло и спокойствие — он соткан из детских впечатлений, светлых и беззаботных образов, городских и деревенских пейзажей. Как мастера жанровой композиции, её вдохновляет увиденное, все сюжеты работ рождаются из её собственных воспоминаний. Художник обладает удивительной способностью запечатлевать самые трогательные моменты жизни, даже если они простые и бытовые, разжигать в наблюдателе искру ностальгии.

Новая серия полотен Ольги Владимировны посвящается тихой жизни её малой родины – города на Волге, Ульяновска. Не может быть реки без рыбаков – в любое время года их можно встретить на льду, на лодках, торгующих своим уловом в городской среде. Работа «Рыбный рынок» ярко передает изобилие, которым Волга щедро награждает труды рыболовов: лещи, судаки, караси блестят свежими зеркальными боками на прилавке.

Неспешная, размеренная жизнь дачника – еще одна тема, которую живописец раскрывает с особой любовью. Вот летняя сцена из юности «Терн созрел в саду у деда» — дом, покосившийся старый заборчик и дети, уплетающие спелую сливу. Дачники на велосипедах с корзинами яблок и ведрами помидор, бабушка готовит варенье в тазу, старик нарезает яблоки — те воспоминания, которые заражают созерцателя светлыми и до боли знакомыми чувствами. Вот автор впускает зрителя в собственный сад — «Бабушкино крыльцо» и «Старая яблоня». Сердцем произведений Трушниковой, источником вдохновения, из которого рождаются жизнеутверждающие сюжеты, могут стать разные месяцы лета, разные поколения. Животные занимают особое место в творчестве автора: они часто становятся героями картин и сопровождают людей в замысловатых, «лоскутных» композициях.

Сергей Манцерев – признанный мастер живописи и скульптуры, любящий сложные и масштабные задачи. Произведения автора рождаются на стыке миров академического и авангардного направлений, стиль наполнен экспрессивными экспериментальными приемами, благодаря чему они приковывают внимание зрителя. Ему близки амбиции художников Возрождения, что стремились покорить все виды искусства и достичь совершенства.

В руках мастера скульптура обретает цвет и пластичную фактуру красочных мазков, а в живописных полотнах возникают необычные объемы и текстуры. Этот приём наиболее заметен в серии картин о московском метро, которое само по себе напоминает мистический портал в другой мир, в подземный полис. Художник ставит перед собой задачу визуально раскрыть разнообразие ощущений человека, находящегося в этой среде.

Работы «Не прислоняться», «Отойдите от края платформы», «Осторожно, двери закрываются» выполнены в экспериментальной технике. Из рельефных композиционных пятен, широких линий, прочерченных мастихином, внимательный наблюдатель выделит не только лица и силуэты пассажиров метро, но и классические мотивы, и даже античные фигуры.

Среди излюбленных тем живописца, стоит отметить монументальные серии, посвященные почитаемым русским святым, среди которых «Борис и Глеб», «Чудотворец», «Святой Георгий», «Никола Можайский», «Параскева Пятница», «Целитель Пантелеймон». Современная выразительность и смелость сочетается здесь с традиционными каноническими элементами иконописи. Образы святых составлены из геометрических фигур, контрастных текстур и гибких линий. Живой цвет и сложная световоздушная нюансировка, углубляет метафорическую композицию, позволяющую ощутить энергетику пространства.

В легендах о сотворении мира разных народов женщина часто становится символом земли, природы, богиней плодородия. Она вдыхает жизнь, дает тепло. Так же и искусство Ольги Трушниковой заключается в способности сотворять, согревать. Мужчина же – это небо, это воля, способная менять мир и давать сущему новые смыслы. Сергей Манцерев смотрит в будущее и стремится быть первооткрывателем в мире искусства. Эти две параллели не могут существовать друг без друга. Их мировоззрения и подходы разные, но дополняют друг друга и подталкивают вперед, не давая остановиться в прогрессе. Союз этих двух художников создает удивительный микрокосм, работающий по собственным законам и дающий удивительные плоды.

О.А. Трушникова – родилась в Ульяновске в 1963 году. В 1983 году с отличием окончила Пензенское художественное училище им. К.А.Савицкого, а в 1991-м – Московский государственный академический художественный институт им В.И.Сурикова, где училась у Л.В.Шепелева и С.Н.Шильникова, в мастерской станковой живописи под руководством академика РАХ Т.Т.Салахова. В 1995 году вступила в Московский союз художников, её творчество отмечено Серебряной медалью РАХ. С 2012 года – член-корреспондент Отделения живописи Российской академии художеств.

С.В. Манцерев – родился в Пензе в 1957 году. В 1979 году с отличием окончил Пензенское художественное училище им. К.А.Савицкого, а в 1989-м – факультет монументальной живописи Московского высшего художественно-промышленного училища (б. Строгановское). С 1991 года является членом Московского союза художников, его творчество отмечено Серебряной медалью РАХ. С 2012 года – член-корреспондент Отделения живописи Российской академии художеств.

Источник: Управление информации (пресс-служба) РАХ на основе статьи Дарьи Манцеревой.