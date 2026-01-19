Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойLIFESTYLEПолина Гагарина похвалила Ольгу Бузову в шоу «Конфетка»

Полина Гагарина похвалила Ольгу Бузову в шоу «Конфетка»

editor
By editor
102
конфетка
Фото: пресс-служба ТНТ

17 января на ТНТ вышел долгожданный десерт — новый сезон шоу «Конфетка», в котором песни никому не известных авторов исполняют всем известные артисты, а тот, кто сделает это лучше остальных, принесёт народным хитмейкерам 500 тысяч рублей. В новом сезоне зрителей ждут не только новые музыкальные шедевры, но и обновлённый состав жюри.

Так, в премьерном выпуске кресла почётных судей займут Демис Карибидис, Ольга Бузова, а также «дебютанты» Сергей Светлаков и Полина Гагарина. Кстати, она одарила высшей похвалой Ольгу Бузову.

«Оля — настоящая шоувумен, она лучшая в нашей стране!», — высказалась певица в адрес своей коллеги.

На суд членов жюри были представлены 5 треков. Некоторые из них станут буквально гимнами начала рабочего года. Песни «Бесишь», «Про работу», «Хинкальный закат», «Заведена» и «Валентина» 100% будут крутится в головах у зрителей ещё долгое время, несмотря на свою абсурдность. Перед членами жюри встанет непростая задача, ведь все номера премьерного выпуска достойны победы.

«Сегодня «Конфетка» стала для меня другой передачей, я увидел ее новую грань», — подытожил первый выпуск сезона Демис Карибидис.

Предыдущая статья
Более 300 тысяч человек посетили выставку Музея Победы об истории сотрудничества России и КНДР
Следующая статья
БЕЛГРАД (Сербия): русская классическая музыка звучит на сцене Национального театра

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru