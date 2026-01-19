Полина Гагарина похвалила Ольгу Бузову в шоу «Конфетка»

17 января на ТНТ вышел долгожданный десерт — новый сезон шоу «Конфетка», в котором песни никому не известных авторов исполняют всем известные артисты, а тот, кто сделает это лучше остальных, принесёт народным хитмейкерам 500 тысяч рублей. В новом сезоне зрителей ждут не только новые музыкальные шедевры, но и обновлённый состав жюри.

Так, в премьерном выпуске кресла почётных судей займут Демис Карибидис, Ольга Бузова, а также «дебютанты» Сергей Светлаков и Полина Гагарина. Кстати, она одарила высшей похвалой Ольгу Бузову.

«Оля — настоящая шоувумен, она лучшая в нашей стране!», — высказалась певица в адрес своей коллеги.

На суд членов жюри были представлены 5 треков. Некоторые из них станут буквально гимнами начала рабочего года. Песни «Бесишь», «Про работу», «Хинкальный закат», «Заведена» и «Валентина» 100% будут крутится в головах у зрителей ещё долгое время, несмотря на свою абсурдность. Перед членами жюри встанет непростая задача, ведь все номера премьерного выпуска достойны победы.

«Сегодня «Конфетка» стала для меня другой передачей, я увидел ее новую грань», — подытожил первый выпуск сезона Демис Карибидис.