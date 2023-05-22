Magic Fashion Week – cказка в мире моды. Шестой сезон

10 июня на площадке киногорода Пилигрим Порто пройдет единственная в своем роде сказочная Неделя Моды Magic Fashion Week.

Каждый раз это яркое событие в мире моды посещают звезды кино и эстрады. Почетными гостями и моделями Magic Fashion Week в разное время были Нонна Гришаева, Лиза Арзамасова, Шура, Наталья Гулькина, Эвелина Бледанс, Владимир и Маруся Левкины, Александр Песков, Эльдар Гайнутдинов.

Magic Fashion Week - это не просто демонстрация модной одежды, это – увлекательное театрализованное шоу с необычными декорациями и сценарием.

Для проведения показов уникальная локация Пилигрим Порто превратится в волшебный город со своей историей и модными жителями. Действие перенесет зрителей в мир волшебства и таинственного сюжета. Город оживает... А Magic Fashion Week проходит в Москве в шестой раз. На подиуме свои работы представят российские модельеры из разных городов нашей страны.

В Неделе Моды примут участие дизайнеры: Надежда Шибина, Jana Vesna, Светлана Грилео c брендом A GLOSSIER, Наталья Рязанова, Амелия Бебекина, Татьяна и Варвара Злоказовы с брендом «Любимое платьишко», Татьяна Дербенева, Московская модельная школа под руководством Ирины Шарлау и Алены Алимовой, Ольга Бучина, Надежда Цветкова, Софья Терешина, Татьяна Овчаренко с брендом My love dresses.

Совсем скоро настоящая сказка в мире моды откроет свои двери всем ценителям красоты и дизайнерского мастерства!

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