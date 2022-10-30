«Гротеск 2022» – международная выставка карикатуры о цирке в Москве

С 1 по 3 ноября 2022 года в «Галерее искусств Зураба Церетели» откроет двери первая в своем роде выставка, посвященная цирковой карикатуре. На выставке посетители познакомятся с работами мастеров из разных стран. 367 рисунков приехали из Китая, Монголии, Германии, Сирии, Бразилии, Армении и других уголков планеты.

Художник Виктор Скрылёв, Россия

Художник Майя Чолакова, Болгария

Художник Марко Д’Агостино, Италия

Работы прислали 83 карикатуриста из 43 стран. Перед жюри встала сложная задача – из такого количества карикатур отобрать 140 наиболее достойных, которые предстанут перед взглядом пытливого зрителя. Наравне со взрослыми подали работы и три детские студии карикатуристов: из Ирана, Казани и Урала.

«Цирк и карикатура, два вида искусства, идущие параллельными дорогами. Цирк – это исполнительское искусство, а карикатура – изобразительное. В изобразительном искусстве есть термин «гротеск», как правило – это преувеличенное смешение несочетаемого. В цирке очень близкое толкование термина «гротеск», к изобразительному искусству, но только все серьезнее. Ведь гротеск на лошади, например, это когда маленькая хрупкая гимнастка, рискуя своим здоровьем, а подчас и жизнью, выполняет опасные трюки на спине несущейся по манежу лошади. В повседневной жизни такие разные вещи объединить сложно, а в цирке невозможное становится возможным», – рассказал Григорий Островский, один из организаторов выставки.

Главным вдохновителем проекта выступил Валентин Дружинин – известный художник, долгие годы являвшийся ведущим карикатуристом газеты «Комсомольская правда». Именно он изготовил 12 призов для финалистов выставки-конкурса, которых выберет представительное жюри.

Сопредседатели жюри – действительный член Российской Академии художеств, карикатурист Игорь Смирнов и генеральный директор «Нового Русского Цирка» Елизавета Гамбург. Члены жюри: Валентин Дружинин – художник карикатурист; Александр Клищенко – художник карикатурист; Рамиль Фарзутдинов – художник-карикатурист; Григорий Островский – член Правления СЦДР; Валерий Павлов – заведующий музеем СЦДР.

«Клоунада является одним из наиболее сложных жанров в цирке, требующая от артиста не только мастерства, но и уникального таланта. Жаль, но в наши дни этот жанр начал терять свое былое величие и привлекательность. Чтобы сфокусировать интерес и внимание любителей карикатуры и цирка на проблемах циркового искусства, на вопросах современной клоунады и окружающей нас жизни и инициирована эта выставка», – поделилась своей точкой зрения Елизавета Гамбург, генеральный директор Нового Русского Цирка.

В течение трех дней зрителей ждет радость и веселье, а как иначе, если почти с каждого произведения на них смотрит веселый клоун? Международная выставка цирковой карикатуры «Гротеск 2022» – действенное лекарство от осенней хандры. В планах организаторов после премьеры в Москве отправить выставку по разным городам России.

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