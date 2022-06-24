Михаил Гуцериев и Жека рассказали как победить «Женский каприз»

24 июня в эфире российских музыкальных радиостанций состоялась премьера песни Евгения Григорьева (сценическое имя — Жека) на стихи Михаила Гуцериева «Женский каприз». Совместно с известным шансонье музыку к новому произведению написал композитор Андрей Ктитарев.

«Женский каприз» — третья совместная работа поэта и исполнителя. Предыдущий хит Жеки и Михаила Гуцериева «Только так», вышедший в 2018 году, набрал в YouTube 1,5 миллиона просмотров.

«У нас с Михаилом Гуцериевым схожее чувство юмора. «Женский каприз», несмотря на внутреннюю серьёзность содержания, сочетает тонкий юмор и страсть. Эта песня у любого человека вызывает только улыбку и создаёт хорошее настроение», — поделился эмоциями от совместной работы Евгений Григорьев.

День и ночь — твой женский каприз,

Хоть разбей последний сервиз.

День и ночь — послушай, услышь,

Я знаю, ты простишь.

Михаил Гуцериев написал не просто песню, а настоящее посвящение женским капризам и мужской стрессоустойчивости. Именно автор стихов предложил отдать песню Евгению Григорьеву. Только у Жеки всегда получается донести до аудитории простые бытовые истории, чтобы в них поверил слушатель. Андрей Ктитарев уловил настроение поэта и придал будущему хиту горячие латиноамериканские ритмы, отчего, по его мнению, песня стала ещё более ироничной и лёгкой:

«Произведения Михаила Сафарбековича по-кинематографически рисуют ситуацию, сцену и чувства, а я всего лишь ищу для них музыкальную основу. Отдельное спасибо Евгению Григорьеву за внесение своих мелодических оборотов, которые очень сроднили песню с исполнителем. «Женский каприз» просто обязана стать хитом этого лета».

В самое ближайшее время Евгений Григорьев приступит к съёмкам клипа на новую песню, которые должны пройти на морском побережье Сочи, а пока слушайте «Женский каприз» в эфире музыкальных радиостанций, а также на всех доступных цифровых площадках.

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