Тренд сезона: «Розовое платье» от SOLDOUT

Сладкие летние ночи теперь мы будем проводить под новый трек музыкального союза SOLDOUT «Розовое платье», подпевая:

Розовое платье, желтые очки

Не провожай до дома — просто вызывай такси

Бесконечно скролю твои смс

Не парься, доберусь сама до дома наконец…

17 июня состоялся релиз, который не перевернёт мир музыки, но наверняка разбавит серую повестку дня. «Розовое платье» — это шанс каждого забыться на мгновение и утонуть в нежной лирике и танцевальной аранжировке. SOLDOUT не хотят останавливаться на одном стиле гитарных треков. При этом делают достойные шаги в своей карьере, за которой становится с каждым разом наблюдать все интереснее. В этот раз слышится синтвейвовское звучание и непривычный для SOLDOUT флоу.

История «Розового платья» проста и абсолютно понятна: выход из абьюзивных отношений помогает девушке осознать, что она королева. Розовое платье — это не просто элемент гардероба, а метафоричная деталь, позволяющая героине почувствовать себя прекрасной и самостоятельной личностью. Релиз принадлежит идее напомнить каждому слушателю, что вся сила сосредоточена в нем, с какими бы токсичными людьми ему ни предстояло встретиться.

Синтез ритма Юры и ладно слаженного текста Ланы, вдохновленный песнями Дуа Липы, превратился в трендовый трек «Розовое платье». Он с лёгкостью может играть не только на вечеринках в качестве танцевального джема, но и в наушниках человека, переживающего непростой разрыв. В этом исключительная особенность «Розового платья»: сочетать несочетаемое и при этом выглядеть выигрышно и сочно.

С 17 июня «Розовое платье» SOLDOUT на всех стриминговых площадках!

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