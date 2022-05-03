Polina Izaak, KSON, Фросик, SKUBI, Ильяс Рахимадзе и другие блогеры столицы встретили день рождения Nastya Star

28 апреля 2022 года вся блогерская тусовка Москвы собралась в самом центре города на праздновании дня рождения восходящей звезды музыкального олимпа: певицы, блогера и режиссера Nastya Star.

Александр Скрип и Nastya Star

В этот день всех гостей мероприятия на входе лично встречала Nastya Star, вереница гостей заполняла пространство IZI MANGO на Никольской цветами, воздушными шарами и подарками. Всех гостей вечера ждали роскошный фуршет и изысканные напитки. Но в первую очередь все собравшиеся спешили войти на сцену и поздравить именинницу.

Вечер празднования прошел в веселой дружественной обстановке. Имена пребывающих звездных гостей то и дело успевал объявлять ведущий праздника, блогер и телеведущий – Владимир Фирсов.

В этот вечер своими хитами на сцене Настю поздравляли Nastika, Nikita Keaton, Stazzy, Сергей Грейс, Леся Кир, Дмитрий Нестеров, Рома Риччи, Настя Негода, Александр Скрип, Жора Макаров, Arkasha Istokiya и многие другие. Среди гостей были замечены участники множества Tik Tok домов: Angels Home, Emotion House, Content Clan.

Сама именинница также подготовила сюрприз для своих гостей и в ходе вечера презентовала 2 своих новых трека, которые вот-вот ворвутся в чарты.

Nastya Star – музыкальная исполнительница, блогер и режиссер. В копилке ее работ не только крутые треки, собирающие тысячи прослушиваний на самых модных электронных площадках, но также режиссура известных фестивалей и мероприятий, таких как TTFEST, TOP 100 успешных людей России, модные показы российских дизайнеров.

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