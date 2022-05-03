Концерт «Душа абрикосового дерева» в Архиповском музыкальном салоне

Вы когда-нибудь задумывались, как звучат горы?

Мы абсолютно уверены, что если бы у гор был голос, то это был бы голос дудука. Дудук уникальный инструмент, потому что ему не нужны слова. Он общается совершенно чистыми и бескорыстными эмоциями. Голос дудука обращается напрямую к душе человека. Он взывает к вашему сердцу, очищает ваш разум от омрачений и пробуждает только настоящие чувства.

Ансамбль «Дудукист» под управлением Оганеса Казаряна 25 мая в Архиповском музыкальном салоне при МГК им. П.И. Чайковского представит концертную программу «Душа абрикосового дерева», в которой в оригинальном исполнении прозвучат шедевры армянской и классической европейской музыки.

5 дудуков поведают вам о бессмертных произведениях двух культур, увлекая каждого в чудесный мир звука.

Оганес Самвелович Казарян является солистом и художественных руководителем ансамбля «Дудукист». Будучи выпускником Гюмрийской Ереванской Государственной Консерватории им. Комитаса (ГФ ЕГК им. Комитаса) по классу «дудук», Оганес некоторое время преподаёт в Консерватории, в Армении. В дальнейшем Оганес Казарян объездил весь мир с концертами как сольно, так и в составе симфонических коллективов. В Москве, имея за плечами большой творческий и профессиональный опыт, юный дудукист решает открыть Школу Дудука в Москве.

Ансамбль «Дудукист» Московская Школа Дудука была открыта в 2014 году в Москве. В том же году на базе школы формируется ансамбль «Дудудкист». Спустя годы формируется ансамбль дудукисток, в котором участвуют талантливые девочки. Участники коллектива играют произведения разных народов мира. Европейский, народный, духовный, классический, эстрадный стили. Привносить в уже известные произведения нечто новое и неповторимое — вот что делает ансамбль «Дудукист» уникальным явлением на музыкальном олимпе современности.

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