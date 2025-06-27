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Группа KANATAMI представляет кавер на легендарную «Землю»

editor
By editor
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kanatami

Инди группа KANATAMI выпускает долгожданную и значимую для себя работу – кавер-версию хита «Земля» культовой группы «Маша и Медведи». Этот релиз – результат долгого и тернистого творческого пути, знаковый этап в развитии коллектива.

На протяжении всей карьеры музыканты KANATAMI слышали от поклонников о схожести их энергии с легендарной группой «Маша и Медведи». Приняв это как вызов и знак, артисты решили переосмыслить классический трек, добавив в него собственную эстетику и современное звучание.

«Мы не просто хотели спеть чужую песню. Нам было важно пропустить «Землю» через себя, сделать ее более динамичной, современной и «качёвой», но сохранить ту самую узнаваемую атмосферу», – делятся участники KANATAMI.

Последние полгода стали для группы периодом интенсивного роста. KANATAMI успешно завершили масштабный тур в поддержку культовой группы «Многоточие», выступив на 20 разогревах и посетив более 15 городов. Именно на этих концертах коллектив впервые представил публике фрагменты своей версии «Земли», которая откликнулась аудитории.

Группа активно развивает свое присутствие в социальных сетях – их видео собирает миллионы просмотров, а аудитория поклонников группы продолжает уверенно расти. Творчество KANATAMI также получает признание со стороны известных артистов, таких как Глеб ТДД и Mary Gu. Создание визуала к каверу стало отдельной эпичной историей, подчеркивающей искренность подхода группы.

«Мы хотели образ, говорящий сам за себя: корни, русская земля, что-то родное. Так родилась идея с лошадью и старой телегой», – рассказывают музыканты.

Поиски локации и реквизита привели группу в настоящую глубинку. Благодаря «магическим связям» участника Лёши, удалось найти не только лошадь и телегу, но и трактор – «всё в одном комплекте». Съемки превратились в настоящее приключение: телега оказалась меньше ожиданий и доверху засыпана ценным черноземом («который стоит как золото»), который пришлось ссыпать, чтобы облегчить участь лошади.

Сама лошадь, давно не бывшая на прогулке, добавила драматургии: пыталась сбежать и даже порвала штаны своему поводырю. Несколько часов под палящим солнцем, запуски дрона «с замиранием сердца» и артистка, извалявшаяся в чернозёме с ног до головы – так рождались кадры для сниппетов и обложки.

«Я стояла на телеге как на сноуборде. Вела трактор. Валялась в чернозёме. Такой вот у нас получился «Земной» подход к песне. Без студийных декораций — только настоящая земля, настоящая телега и мы», – делятся впечатлениями артисты.

Кавер на песню «Земля» – это не просто новая версия хита, а заявление KANATAMI о своей творческой зрелости, умении переосмысливать классику и глубокой связи с родными истоками. Релиз уже доступен на всех цифровых площадках.

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